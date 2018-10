Huracán: Aplazaron formalización de mayor (r) de Carabineros

Luego de dos intentos, finalmente este martes compareció ante la justicia el mayor en retiro de Carabineros, Patricio Marín Lazo, quien es acusado de manipulación de pruebas, falsificación de instrumento público y asociación ilícita, todo derivado de la fallida Operación Huracán.

Marín en dos ocasiones había presentado licencias médicas, con lo que había evitado la formalización.

El ex oficial está imputado por su presunta participación en los montajes telefónicos en contra de ocho comuneros mapuche a los cuales se les implantaron mensajes falsos en sus teléfonos celulares desde la Unidad de Inteligencia de Carabineros, arista del Caso Huracán por la que ya se formalizaron 10 carabineros y el civil Alex Smith.

El fiscal Carlos Palma manifestó que "tal cual como ya hemos planteado en las audiencias de formalización anterior y se ha discutido públicamente, entendemos como Ministerio Público que aquí existía una asociación ilícita que tenía dos tipos de niveles, un nivel a jefatura de mando y otro que era a nivel operativo".

"A nivel de jefatura estaba el ex mayor Patricio Marín junto con el ex general Gonzalo Blu y a nivel operativo estaba el ex capitán Osses y el ex CPR Álex Smith. Concretamente estos últimos hacían efectivas las instrucciones que los primeros señalaban", indicó el persecutor.

Debido a los extensos alegatos, la audiencia de formalización se aplazó para el 6 de noviembre a las 08:30 horas, oportunidad en la que se conocerá si es que Marín queda sujeto a medidas cautelares.