Ravinet calificó como "señal de debilidad" nombrar a un suplente como jefe del Estado Mayor Conjunto

El ex ministro de Defensa Jaime Ravinet (ex DC) afirmó en El Diario de Cooperativa que fue una "señal de debilidad" el nombrar al vicealmirante de la Armada Rodrigo Álvarez como jefe del Estado Mayor Conjunto suplente en vez de un almirante.

Aunque por la rotación tradicional entre las distintas ramas castrenses le tocaba asumir el cargo a un integrante del Ejército, la actual situación en la institución, por la investigación de fraudes en viajes, se eligió esta opción.

Aclaró que "el Presidente (Sebastián Piñera) no tiene obligación de nombrar un general de Ejército en esta oportunidad, podría haber nombrado a quien quisiera de otra institución", aunque sostuvo que "respecto al Ejército, sin duda es una señal de duda propia de una prerrogativa presidencial".

"Si me dicen 'realmente dejar el Estado Mayor acéfalo con una persona interina, que es re capaz, pero en forma interina', yo, estuviera en sus pantalones, habría nombrado un almirante y punto. No necesita por qué nombrar uno del Ejército, si es que está con dudas", aseguró.

Ravinet planteó que "es una señal de debilidad. Creo que tiene todas las cualidades para hacerlo, incluso poder nombrar a un general de la Fuerza Aérea. O sea, antes era rotatorio el cargo, pero a partir de 2010 no lo es".

Irregularidades en Ejército: Había una mala práctica, distinto que sea delito

Respecto la arista relacionada con irregularidades en la compra de pasajes y devolución de viáticos en el Ejército, por la cual fue procesado el ex número 2 de la institución John Griffiths, Ravinet apuntó que es una situación "extremadamente complicada, porque esto ha sido una práctica de décadas".

"Se les daba una cuota, un tipo de pasaje, un tipo de cuota, y se entendía que eso era una suerte de viático, reembolso, y eso ha venido operando por mucho tiempo (...) hay evidentemente una mala práctica, porque hay una situación abusiva. Distinto es que lo hacía de buena fe, muchos de ellos creyendo que esto era la práctica y la regla general", aseveró.

Agregó que "de ahí concluir que hay delito, para cometer delito hay que tener intención, hay que tener dolo. Tengo la impresión que el cuerpo de generales y coroneles, que con una investigación de este tipo se ve salvajemente afectado, estaban actuando de buena fe conforme a una mala práctica pero tradicional dentro de la institución".

Si bien, en la indagatoria por fraude al Fisco en el Fondo de Ayuda Mutua, la Fiscalía inició los interrogatorios a los ex ministros de Defensa entre los años 2006 y 2016, Ravinet (2010-2011) especificó que "feliz" declararía, pero que "a mí no me han citado. Sobre esta materia no".