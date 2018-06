Giorgio Martelli: Nunca he trabajado ni he apoyado actividades ilegales de OAS en Chile

El operador político Giorgio Martelli (ex PPD) emitió este lunes una declaración pública donde remarcó que no ha cometido ilícitos relacionados con la empresa brasileña OAS en Chile.

"Quiero señalar terminantemente que nunca he trabajado ni he apoyado

actividades ilegales de esta empresa en Chile", dice la declaración pública.

El geógrafo además asegura que su vinculación con OAS fue en 2009, "con el fin de explicar la legalidad del sistema de financiamiento reservado en campañas electorales, como lo prueban los mensajes publicados" y que en 2014, cuando ya había terminado la campaña presidencial, desarrolló "actividades profesionales para OAS en el marco de obras de construcción "que esta empresa llevaba a cabo en forma legal en Chile, contratada bajo el gobierno del entonces Presidente Piñera", dice la declaración.

"Nunca más tuve contacto alguno con OAS en Chile ni en Brasil, hasta el año 2014, varios meses después de concluida la campaña presidencial", agregó.

La declaración de Martelli se realiza tras una publicación del diario La Tercera del fin de semana en que se publican correos electrónicos del operador político con Nelson Alejandro Santander, militante socialista y del Partido de Trabajadores brasileño que ofició como lobbysta para OAS, según explicaba el matutino.

"He asumido mi responsabilidad"

Según Martelli, respecto a los casos de financiamiento irregular de la política "he asumido mi responsabilidad, he relatado todo lo que he hecho y he dado la cara ante la justicia. Mis actuaciones, en las cuales reconozco haber cometido errores, aunque no delitos, siempre las hice por convicción política y jamás por beneficio personal".