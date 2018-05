Eyzaguirre: Viaje de Larraín a Harvard fue personal y no una tarea de Estado

El ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) afirmó en Cooperativa que el viaje del actual titular de Hacienda, Felipe Larraín, a un encuentro de ex alumnos en la Universidad de Harvard fue "una cosa personal" y no una tarea de Estado.

En el debate de El Primer Café, manifestó que fue compañero de Larraín en Harvard y expresó que "el ministro de Hacienda tiene una agenda muy copada, por tanto, tiene que seleccionar su tiempo como ministro".

"Supongamos que lo hubieran invitado como ministro desde el primer momento: ¿Corresponde, en el uso de su tiempo, privilegiar el ir a dar una charla a ex alumnos de una facultad de Harvard cuando puede estar haciendo conferencias a mercados asiáticos? Pero claramente no, es una cosa demasiado local como para justificar el viaje de un ministro de Hacienda", aseveró.

Eyzaguirre recalcó que "si lo ves por ese lado, te vas a dar cuenta que no es una tarea de Estado, que era una cosa personal".

Incluso, planteó que "hubo un error de juicio (de Larraín), sin duda alguna, que se agrava cuando se dice 'bueno, vamos a esperar que la universidad reembolse'. ¿Por qué tenía que pagar primero el Fisco si la universidad después reembolsaba?".

"Entonces, esto es privado o es público y, en los tiempos que corren, hay que ser escrupuloso con eso", indicó.

Eso sí, Eyzaguirre expresó que "no me parece que haya habido, lo conozco a Felipe, ningún intento de falta de probidad ni nada que se le parezca, simplemente es un error de juicio de qué es lo que corresponde a la estatura de un ministro para representar a Chile versus lo que no corresponde, lo que es privado".