El ministro del Interior, Andrés Chadwick anunció que se ampliará la querella que ya había presentado el gobierno por los presuntos vínculos del narcotráfico con la municipalidad de San Ramón y con su alcalde Miguel Ángel Aguilera.

Esto luego que el pasado martes se conocieran nuevos antecedentes de la situación tras un reportaje de Informe Especial de TVN en que se comprobó que los cuestionados funcionarios municipales siguen siendo "intocables".

"Mañana (jueves 17) vamos a ampliar esa querella ante los nuevos antecedentes. Y nosotros le pedimos a todas las fuerzas políticas –en este caso un llamado especial al Partido Socialista- que trabajemos juntos por evitar que el narcotráfico pueda corromper o pueda introducirse dentro de nuestras reparticiones públicas. Y que no le demos ni una facilidad, que no toleremos ninguna conducta, sea blanco, rojo o verde la persona. Sea socialista o no sea socialista. Para efecto de poder luchar contra el narcotráfico", dijo el ministro Chadwick.