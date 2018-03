Ministros salientes y entrantes encabezan jornada de "cumbres bilaterales"

Durante este jueves se lleva a cabo la denominada 'cumbre bilateral', en la que 24 autoridades salientes se reunirán con los designados para el gobierno de Sebastián Piñera, con el fin de recibir información sobre los roles que asumirán a partir del 11 de marzo.

A las 09:00 horas se iniciaron los primeros encuentros en La Moneda con la reunión entre los representantes de Interior, el ministro Mario Fernández y el subsecretario Mahmud Aleuy, con Andrés Chadwick y Rodrigo Ubilla.

En esta reunión las futuras autoridades recibieron informes sobre la Operación Huracán, los proyectos de migraciones y la modernización de las Policías.

Chadwick planteó que "nuestra voluntad, como lo ha expresado el Presidente Piñera, no es dar vuelta la página, no es empezar de cero, no es olvidar todo lo que se ha hecho, sino que tomar todo lo que consideramos positivo y continuar, perfeccionar si consideramos que es necesario hacerlo y obviamente desarrollar nuestras políticas públicas hacia el futuro".

Ministro Fernández y subsecretario Aleuy se reúnen con Andrés Chadwick y Rodrigo Ubilla, próximas autoridades en la cartera de Interior pic.twitter.com/Ric6OamlQF — Min. Interior Chile (@min_interior) 1 de marzo de 2018

En paralelo, el ministro de Segpres, Gabriel de La Fuente, recibió a su sucesor Gonzalo Blumel.

Otra de las reuniones esperadas de la jornada es la que protagonizan el titular de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, y el futuro ministro Felipe Larraín.

Posteriormente, a las 11:00 horas se esperan las reuniones entre las voceras de Gobierno, Paula Narváez y Cecilia Pérez, y en Desarrollo Social, entre el saliente Marcos Barraza y el designado Alfredo Moreno.

Finalmente, al mediodía se encontrarán la ministra de la Mujer, Claudia Pascual, y la designada por Sebastián Piñera para este cargo, Isabel Plá.

También se reúne la titular de Salud, Carmen Castillo, con su sucesor, Emilio Santelices, junto a los subsecretarios entrantes y salientes de Salud Pública y de Redes Asistenciales.