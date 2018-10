Abogado Juan Pablo Hermosilla: Raúl Hasbún toda la vida ha sido un matón

El abogado Juan Pablo Hermosilla, quien representa al ex acólito Javier Molina, denunciante del sacerdote Jorge Laplagne, sostuvo en Cooperativa que Raúl Hasbún, quien anunció una querella por injurias contra su defendido, "toda la vida ha sido un matón".

En conversación con Una Nueva Mañana, Hermosilla remarcó que "uno siempre espera que haya ciertos límites en el daño que ciertas personas hagan a otros, pero él tratar de invertir todo esto. Si no fuera Raúl Hasbún el que hace todo esto, me sorprendería todavía, pero el tratar de victimizarse, hablar de un linchamiento público... Además él quiere que las personas que son víctimas de todas estas tropelías se queden calladas".

El profesional añadió que "esta acción legal que él presenta no va a llegar a ningún lado. Creo que lo relevante no es la cosa distractiva que él hace de querellarse por injurias, sino lo central es la investigación que está llevando el Ministerio Público sobre dos eventos: los abusos que él sufrió (Molina) y cómo él presenta estos antecedentes de buena fe, en forma muy valiente y solo, a conocimiento del Arzobispado de Santiago".

El abogado remarcó que "no hay que sorprenderse mucho con Raúl Hasbún, porque no hay que olvidar sus defensas de Colonia Dignidad, después que se sabían todas las cosas, no hay que olvidar su defensa de la DINA y de la CNI después que se supieron todas las tropelías que hicieron, no hay que olvidar las defensas que hacía de Pinochet".

Hermosilla concluyó que "Hasbún toda la vida ha sido un matón, toda la vida ha sido igual y siempre reacciona igual frente a la gente que lo critica, siempre ha actuado con esta cosa virulenta, agresiva. (...) Son actos de matonaje de menor calibre, no tienen ningún peso".