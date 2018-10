Chomalí: El papa no ha encontrado al candidato adecuado para sustituir a Ezzati

El arzobispo de Concepción, el sacerdote Fernando Chomalí, ratificó que el papa Francisco no ha encontrado "el candidato adecuado" para reemplazar a Ricardo Ezzati, quien es investigado por la Fiscalía de O'Higgins por encubrimiento de abusos sexuales contra menores.

Tras haber viajado a Roma y tener una cita con el pontífice argentino, Chomalí -uno de los nombres que sonaban para reemplazar a Ezzati en el Arzobispado de Santiago- afirmó que le pidió a Francisco una "labor más sencilla".

Eso sí, aseguró que no le preguntó directamente por su disponibilidad: "si ustedes me preguntan si a mí el Papa o la Congregación de los Obispos, me preguntó si yo quería ser arzobispo de Santiago, la respuesta es no".

En esa línea, Chomalí confirmó hoy a la prensa que "el papa no ha encontrado al candidato adecuado, lo está buscando, eso lo dijo" y en la misma línea remarcó: "Yo le pedí al papa formalmente un trabajo más sencillo y él me dijo que siguiera acá (en Concepción)".

Chomalí, al igual que el resto de la curia, presentó su renuncia al papa Francisco, sin embargo, en septiembre pasado la arquidiócesis de la capital de la Región del Biobío confirmó que su arzobispo había sido ratificado en el cargo.

Según informó la Iglesia de Concepción reveló que confirmó al Papa dos nuevas denuncias de presuntos abusos sexuales por lo que en total suman cuatro en la Región del Biobío.