Conferencia Episcopal: Tenemos que replantearnos el estilo de ser Iglesia

En el marco de las conversaciones que el papa Francisco sostiene durante estos días con las víctimas de Fernando Karadima en Roma, desde la Conferencia Episcopal de Chile afirmaron que la reunión con el pontífice les ayudará a replantear el estilo de ser Iglesia, discernir cómo acompañar a las víctimas y reparar el mal causado.

Mediante una editorial publicada este sábado, el presidente de la Conferencia Episcopal, Santiago Silva, planteó que "los problemas de fondo no son sólo la manipulación de conciencias y los abusos de niños, aunque gravísimos, sino un estilo de ser Iglesia y de evangelizar que tenemos que replantearnos, porque no están aportando identidad cristiana y compromiso con la sociedad".

"La solución no pasa por decisiones superficiales ni sólo por medidas a corto plazo. El camino, que se percibe largo, ha de tener tanto en su origen como en su desarrollo aquella permanente renovación interior que toque conciencias y voluntades y que, por exigencia evangélica, se exprese en un testimonio creíble, no sólo a nivel de intenciones, sino sobre todo con obras", añadió.

"La intensidad y la progresiva conciencia de que los abusos de poder y el abuso sexual en la Iglesia no pueden ocurrir nunca más es una tarea que venimos aprendiendo con dolor. El sufrimiento profundo a causa de estos actos deplorables, difícil de curar, nos lo han mostrado las víctimas con su testimonio y sus descargos", concluyó el religioso.

Denunciantes maristas: "Esto no sería nada si no hay cosas concretas"

Por su parte, Gonzalo Dezerega, denunciante de los casos maristas, valoró las conversaciones lideradas por Jorge Bergoglio pero recalcó que nada de esto servirá si no hay "acciones concretas".

"Me parece muy bien las muestra del papa de pedir pedón y llamar a las victimas del caso Karadima para hablar con ellos y manifestarle su perdón. Ahora, esto no sería nada si no hay cosas concretas, como la salida de los obispos que le habrían mentido al papa en su informe", dijo.

"En lo personal, no he visto ningún avance, esto está siendo todavía investigado por el padre albornoz y creemos que hay que esperar sus resultados", agregó.