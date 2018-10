José Andrés Murillo: Espero que reunión entre Piñera y el papa apure las cosas en Chile

Para este sábado en la mañana de Roma está contemplada la reunión que sostendrá el Presidente Sebastián Piñera con el papa Francisco en el Vaticano, justo en medio de la profunda crisis que atraviesa la Iglesia Católica chilena.

Ante esto, uno de los denunciantes de Karadima, José Andrés Murillo, manifestó su esperanza que la cita sirva para acelerar diversas decisiones, sobre todo respecto reemplazo de los obispos renunciados, como el caso del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati.

"Espero que el Presidente pueda decirle al papa que se apure en las cosas en Chile. El Presidente, que además es católico, va a representar también el espíritu de muchas personas que ya están indignadas con la manera en la que en la Iglesia Católica chilena se han llevado las cosas, como se han dilatado las cosas, como han hecho todo lo posible para esconder pruebas, como el mismo papa lo dijo", comentó Murillo.

"Que aquí sea el Presidente el que hable con el papa, con el jefe de la Iglesia, me parece que podría, ojalá, destrabar un poco la cosa", recalcó.

Crisis en la Iglesia "es un problema más profundo"

En cuanto a la delegación que acompaña al Presidente en Roma, los parlamentarios, si bien rescatan que el Mandatario aborde la crisis en la Iglesia chilena, no creen que el tema sea lo más importante de la cita, ya que esta se da en otro contexto.

"No es un problema del Gobierno de Chile, yo soy tremendamente solidario con las víctimas y creo que es una brutalidad lo que ha pasado en la Iglesia Católica, no en Chile, a nivel planetario. Este no es un problema de Chile, seríamos ciegos de no darnos cuenta de que el problema es más profundo", dijo el senador del PS Juan Pablo Letelier.

"Creo que la Iglesia tiene mucho que decir a los feligreses de que va a hacer frente a una práctica que ha sido más generalizada que simples casos aislados y que bueno que los chilenos que han denunciado han colaborado con destapar un problema muy profundo. La visita del Presidente Piñera está en otro contexto", recalcó el parlamentario socialista.

Relación con Bolivia

Por otro lado, hay discrepancias en torno a la opción de que Piñera pida explicaciones al papa luego que Francisco instara al diálogo en su visita a Bolivia en 2015. "Estoy pensando en el mar. Diálogo, diálogo", dijo el papa en julio de ese año en la Catedral de La Paz.

En la delegación piensan que no es necesario mencionar el tema, salvo si el papa llega a preguntar, como comentó el senador DC e integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Pizarro.

"Si obviamente (el papa) se lo plantea (la demanda boliviana), el Presidente le entrega la información contundente de lo que fue el fallo y que es un tema resuelto. Si el papa consulta tendrá que contarle, pero no lo creo indispensable", aseveró.