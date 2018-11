Juan Carlos Cruz: "Me alegro de que imputen a Errázuriz por toda su delincuencia"

Juan Carlos Cruz celebró la citación de la Fiscalía al cardenal Francisco Javier Errázuriz en calidad de imputado, en la investigación por encubrimientos que fue confirmada por el persecutor Sergio Moya luego de la declaración del obispo emérito Juan Barros ante la Fiscalía de O'Higgins.

Según el periodista, éste es un día de "buenas noticias para los sobrevivientes" de abusos sexuales, pues también se confirmó que Errázuriz salió del Consejo de Cardenales (C9) del papa Francisco, luego de terminar su período como miembro. Según el cardenal, viajó a Roma para "despedirse del Papa" Francisco.

"Me alegro mucho de que al fin imputen al cardenal Errázuriz por toda su delincuencia, sus crímenes, su encubrimiento y todo lo malo que ha sido. Que sea llamado en calidad de imputado no me extraña nada", aseguró Juan Carlos Cruz.

"Respecto de la salida del C9, era de esperar que el cardenal, tratando de salvar la imagen, dice que fue a despedirse a Roma, pero la verdad es que fue para que lo echaran, así que me alegro mucho", manifestó.

"Hoy día son muy buenas noticias para los sobrevivientes, malas para Errázuriz, pero ya está bueno ya. Así que me alegro mucho", insistió el denunciante del caso Karadima.

Respecto a la citación de Errázuriz a declarar, el fiscal Moya no confirmó cuándo ocurrirá. Sin embargo, aseguró que su abogado Juan Domingo Acosta ya había sido informado. La defensa del cardenal no quiso emitir comentarios al respecto.