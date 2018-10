Rector UC y casos de abusos en la Iglesia: Si alguien se arrepiente tiene que ir a la cárcel igual

El rector de la Pontificia Universidad Católica (PUC), Ignacio Sánchez, afirmó que la Iglesia ha confundido lo que es un delito y lo que es un pecado ante la crisis que vive la institución religiosa por los casos de abusos contra menores.

La autoridad universitaria indicó que "no somos propiedad de la Iglesia, pero somos parte", por lo que se refirió en una entrevista con La Tercera a los últimos casos y denuncias de abuso que, según él, se activaron tras la visita del papa Francisco a Chile y el informe realizado por monseñor Charles Scicluna.

"La Iglesia y la jerarquía a cargo a cargo han confundido lo que es un delito con lo que es un pecado. Yo puedo cometer un pecado y me puedo arrepentir y como católico me puedo sentir liberado de ese pecado, pero si cometo un delito, eso es materia de la justicia y alguien que se arrepiente si comete un delito tiene que ir a la cárcel igual, se arrepienta o no", afirmó Sánchez.

El rector explicó que "el tema de delito-pecado es algo que es crucial de tenerlo claro. (...) La Iglesia conoce, es experta y es una fuente maravillosa de misericordia, pero la Iglesia no es experta en justicia", agregando que "el mensaje ha sido tener misericordia, tener acogida, pero la iglesia no imparte justicia y eso es lo que falta aquí".

Además, alabó la labor del fiscal nacional, Jorge Abbott, y argumentó que la Iglesia debe prestar toda la "colaboración con la justicia", por lo que pidió que haya un trabajo conjunto entre ambas partes.

A juicio del rector Sánchez "la justicia está colaborando con la Iglesia para esclarecer estos delitos, para esclarecer estas situaciones que son condenables, que requieren justicia, apoyo a las víctimas y que requieren una actitud muy clara para que esto no se repita".

"Lo dramático es que cuando se conocen los casos de reiteración de hechos y uno dice me angustia pensar que si esto se hubiera podido conocer tres, cinco, diez años atrás, no hubieran existido todas las victimas que siguieron existiendo. Eso es lo dramático", sentenció.