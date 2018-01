El papa Francisco encabezó misa masiva en Parque O'Higgins

El minuto a minuto de la segunda jornada del papa en Chile

El papa Francisco encabezó durante la mañana de este martes una misa masiva en el Parque O'Higgins, la primera que preside durante su visita en Chile.

En su segunda jornada en el país, Jorge Bergoglio realizó la Misa por la Paz y la Justicia, que se extendió por más de una hora y donde contó con la presencia de más de 400 mil personas, algunas de las cuales llegaron a las 02:00 horas hasta el recinto.

El mensaje del papa estuvo marcado por llamados a la paz y la reconciliación, con alusiones al cardenal Raúl Silva Henríquez y a San Alberto Hurtado.

"¿Quieres dicha? ¿Quieres felicidad? Felices los que trabajan para que otros puedan tener una vida dichosa. ¿Quieres paz? ¡Trabaja por la paz! No puedo dejar de evocar a ese gran pastor que tuvo Santiago, cuando en un Te Deum decía: 'Si quieres la paz, trabaja por la justicia'... Y si alguien nos pregunta: '¿Qué es la justicia?' o si acaso consiste solamente en 'no robar', le diremos que existe otra justicia: la que exige que cada hombre sea tratado como hombre", dijo Francisco, recordando una homilía de 1977 de Silva Henríquez.

"El trabajador de la paz sabe que no alcanza con decir: 'No le hago mal a nadie', ya que, como decía san Alberto Hurtado: 'Está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien'", dijo más adelante.

"Derrumbes y reconstrucciones"

Además, en uno de los pasajes de la misa, Francisco hizo referencia a los desastres que han afectado al país, como terremotos e incendios forestales, valorando que los chilenos saben de "reconstrucciones y de volver a empezar".

"¡Cuánto conoce el corazón chileno de reconstrucciones y de volver a empezar, cuánto conocen ustedes de levantarse después de tantos derrumbes! ¡A ese corazón apela Jesús; para ese corazón son las bienaventuranzas!", expresó.

Más temprano, Francisco llegó hasta La Moneda donde realizó su primer discurso, en el cual manifestó "dolor y vergüenza" por abusos a niños por sacerdotes en la Iglesia, y posteriormente tuvo una reunión privada con la Presidenta Michelle Bachelet.

Ezzati recordó a Juan Pablo II

Al cierre de esta ceremonia habló el cardenal Ricardo Ezzati, quien recordó que en el mismo Parque O'Higgins, pero en 1987, Juan Pablo II encabezó otra ceremonia y en otras circunstancias, menos pacíficas.

"Aquí, mientras las bombas lacrimógenas intentaban apagar el entusiasmo de la gente, brazos y manos levantadas de presbíteros, de consagrados y laicos se alzaban al cielo para detener la barbarie e implorar la paz y la reconciliación, para un país en cuyo corazón brilla la vocación de entendimiento y no de enfrentamiento. En este lugar se escuchó fuerte y vigorosa la palabra de un profeta enviado por Dios gritando: '¡El amor es más fuerte!", señaló el arzobispo de Santiago.