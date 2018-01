Francisco pide perdón por dichos sobre Barros: "Mi expresión no fue feliz"

El papa Francisco pidió perdón a las víctimas de abuso luego de que en su paso por Chile exigiera pruebas en contra del obispo de Osorno, Juan Barros, quien es acusado de encubrir al sacerdote Fernando Karadima.

A bordo del avión, donde estaba presente la enviada especial de Cooperativa, Maritza Tapia, el obispo de Roma además explicó por qué no aceptó, en dos oportunidades, la renuncia de Barros y aseguró que la recepción en Chile fue mayor a la que esperaba.

"Debo pedir perdón, porque la palabra prueba ha herido a tantos abusados, 'yo tengo ahora que ir a buscar un certificado sobre esto...' Les pido perdón a ellos si los herí sin darme cuenta, fue una herida sin querer, a mi esto me duele tanto porque yo les decía a ellos... porque en Chile recibí dos (víctimas), algunas se saben, otras se mantienen escondidas, en Perú no", dijo.

"En cada viaje siempre hay alguna posibilidad. Fueron publicadas las de Filadelfia, tres fueron publicadas. Sé cuánto sufren y sentir que el Papa les dice en su cara tráiganme una carta es una cachetada. Y ahora me doy cuenta que mi expresión no fue feliz, porque no pensé en eso", confesó Francisco.

"La palabra prueba no era la mejor para acercarme a un corazón dolido, yo diría evidencias. En el caso de Barros, se estudió, se reestudió y no hay evidencias. Eso es lo que quise decir, no tengo evidencias para condenar. Si yo condenara sin evidencia o sin certeza moral, cometería yo un delito de mal juez", agregó el pontífice en su regreso a El Vaticano.

El apoyo a Barros

El pontífice también se refirió a su apoyo al obispo Barros, explicando que no aceptó su renuncia porque esto habría sido aceptar una culpabilidad que no estaba comprobada con evidencias.

"Pidámosle las dimisiones a él, quizás explicándole... y él generosamente entregó su renuncia. Vino a Roma y le dije no, así no se juega porque esto es admitir culpabilidad previa. Cada caso sin son culpables se investiga y yo la rechacé", dijo.

"Estos son los 10 meses y luego fue avanzando todo este movimiento de protestas y él me dio la renuncia por segunda vez. Y yo dije no, tú vas. Hablé largo con él, otros hablaron largo con él. No tú vas y ustedes saben que le pasó el día de la toma de posesión", aseveró el papa.

"De Chile me vine contento"

Respecto a las publicaciones que apuntan a un pobre recibimiento en Chile, el papa Francisco sostuvo que "son cuento chino".

"Yo de Chile me vine contento, no esperaba tanta gente en la calle, y eso que no pagamos la entrada. Esa gente no fue pagada ni se fue en colectivo", bromeó el papa.

Y agregó: "La espontaneidad de la expresión chilena fue muy fuerte, incluso en Iquique, donde pensé que sería una cosa muy poquita porque es un desierto, ustedes vieron lo que fue".