Los hitos de la visita del papa Francisco a Chile

Fueron cuatro días de intensa agenda en que el papa Francisco acaparó la mirada de los chilenos, más allá de sus creencias, una visita que estuvo mercada por los casos de abuso sexual en la iglesia y por la presencia del obispo Juan Barros -acusado de encubrir al sacerdote Fernando Karadima- en varias citas oficiales del pontífice.

Jorge Bergoglio arribó a Chile el lunes en una sobria ceremonia donde fue recibido por la Presidenta Michelle Bachelet para luego, a bordo del papamóvil, saludar a los chilenos en su camino a la Nunciatura.

Ese día no hubo palabras, sólo saludos, bendiciones y sonrisas.

"Es justo pedir perdón"

A diferencia del primer día, el martes Francisco mantuvo una intensa agenda que comenzó con una visita oficial a La Moneda donde nuevamente se reunió con la Presidenta Bachelet.

Fue el Palacio de Gobierno el espacio que escogió el pontífice para pedir perdón por los abusos sexuales cometidos en la iglesia chilena. "No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir", dijo Francisco.

La "incómoda" presencia de Barros

Sin embargo, la polémica comenzaría pocos minutos después, cuando el papa ofició la "Santa Misa por la Paz y la Justicia" en el Parque O'Higgins que contó con 400 mil asistentes. Y es que entre los obispos presentes figuraba Juan Barros, quien ha sido sindicado por las víctimas de Fernando Karadima como uno de los encubridores del sacerdote.

Sobre su mensaje, Jorge Bergoglio recordó a Juan Pablo II quien en ese mismo escenario celebró una misa en la primera visita de un papa a Chile que, en aquella época, vivía en plena dictadura.

"Aquí, mientras las bombas lacrimógenas intentaban apagar el entusiasmo de la gente, las manos de presbíteros, sacerdotes y laicos se alzaban para detener la barbarie e implorar la paz, en un país que tiene por vocación el entendimiento y no el enfrentamiento", recordó Francisco.

Visita histórica a cárcel de mujeres

Uno de los hitos que marcó la visita del papa a Chile fue su paso por el Centro Penitenciario Femenino donde fue recibido por cerca de 400 reclusas. Y fue histórico porque por primera vez un pontífice visitaba una cárcel de mujeres.

Allí quizás el mensaje más llamativo no fue del papa sino que de la capellana del centro penitenciario, Nelly León, quien frente a Francisco, pero también a la Presidenta Michelle Bachelet que asistió de público, criticó al Estado enfatizando que "en Chile se encarcela la pobreza".

La reclusa Jeanette Zurita, que también habló en la ceremonia, pidió perdón a la sociedad y solicitó que se modifique las sentencias de las madres de los menores de edad, para evitar un daño a futuro en esos niños.

Francisco, por su parte, enfatizó que "una condena sin futuro no es una condena humana, es una tortura" y remarcó: "Toda condena tiene que tener un horizonte. Eso exíjanlo a ustedes mismas y a la sociedad".

"Ir vestido de cura se está pagando caro"

El martes continuó su larga jornada con una reunión con religiosos y obispos en la Catedral de Santigo. Allí, con la presencia de Juan Barros, Francisco volvió a hablar de los abusos sexuales en la Iglesia, pero esta vez desde otra mirada.

El papa dijo que conoce "el dolor que han significado los casos de abusos ocurridos a menores de edad y sigo con atención cuánto hacen para superar ese grave y doloroso mal", cuyo dolor también han vivido los religiosos, dijo el papa quien agregó que "además del desgaste por la entrega, han vivido el daño que provoca la sospecha y el cuestionamiento, que en algunos o muchos pudo haber introducido la duda, el miedo y la desconfianza. Sé que a veces han sufrido insultos en el metro o caminando por la calle; que ir vestido de cura en muchos lados se está pagando caro".

Luego se reunió sólo con los obispos chilenos donde, nuevamente con Barros en el lugar, el papa Francisco remarcó cómo se debe enseñar a los futuros religiosos y enfatizó que "los laicos no son nuestros peones, ni nuestros empleados. No tienen que repetir como 'loros' lo que decimos".

La molestia de los jesuitas

El papa Francisco se trasladó hasta el Santuario del padre Alberto Hurtado donde rezó en la tumba del santo chileno y se reunió en privado con sus hermanos de la congregación jesuita.

Allí no habló en público, pero bendijo unas sopaipillas que, por más que intentó, tardó en comérsela debido a que los presentes lo saludaban uno a uno.

Más allá de la anécdota, esa tarde se sentía en el ambiente la molestia de los jesuitas por las constantes preguntas de la prensa por la presencia de Barros en las actividades del papa. El capellán del Hogar de Cristo, Pablo Walker, llamó a no empañar la visita del pontífice.

Cita privada con víctimas de abusos

El martes, el papa Francisco concretó una cita privada con víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, cuyas identidades no se dieron a conocer, gesto que fue valorado por los denunciantes de Karadima, quienes, sin embargo, criticaron que en los hechos se mantenga al obispo Barros.

Temuco y otra vez Barros

El miércoles, el papa Francisco partió temprano a Temuco, su segunda escala en Chile, donde unas 40 mil personas lo acompañaron en la Misa por el Progreso de los Pueblos, ceremonia a la cual otra vez acudió el obispo Barros.

Jorge Bergoglio enfatizó que "la unidad que nuestros pueblos necesitan reclama que nos escuchemos, pero principalmente que nos reconozcamos (...). Nos necesitamos desde nuestras diferencias para que esta tierra siga siendo bella. Es la única arma que tenemos contra la deforestación de la esperanza".

Una contraseña para los jóvenes

Ya de regreso a Santiago, el papa Francisco se dirigió al Santuario Nacional de Maipú donde tuvo un encuentro con los jóvenes a quienes les entregó un discurso más cercano y lúdico enseñándoles la contraseña para "encender nuestro corazón". Así, citando a san Alberto Hurtado, el pontífice les hizo repetir "¿Qué haría Cristo en mi lugar?".

El rol de la Universidad Católica y su despedida de Santiago

La última cita del papa Francisco en Santiago fue en la Universidad Católica donde se reunió con académicos, líderes políticos y de la cultura. Allí, luego de que el rector Ignacio Sánchez abogara por el derecho a la vida desde la concepción, el pontífice pidió buscar "caminos de amistosa discrepancia".

Su traslado en papamóvil desde la Universidad Católica, en el centro de Santiago, hasta la Nunciatura, en Providencia, fue la última oportunidad de los capitalinos para ver pasar al papa puesto que el jueves partió rumbo a Iquique, su última escala en nuestro país.

Matrimonio en el avión

El viaje del papa Francisco a Iquique no estuvo exento de sorpresas. El pontífice casó, por priemra vez, a una pareja arriba de un avión. Se trata de los tripulantes del vuelo oficial Paula Podest y Carlos Ciuffardi

¡Un sueño cumplido! Paula Podest y Carlos Ciuffardi están felices con la bendición recibida por parte de @Pontifex_es en pleno vuelo a #Iquique y quieren compartir este momento con todos nosotros. #ElVueloDeFrancisco #FranciscoEnChile pic.twitter.com/CKdPsgOI04 — LATAM Chile (@LATAM_CHI) 18 de enero de 2018

Papa defiende a Barros

Fue un tema presente durante toda su gira por Chile y el último día, ya en Iquique, el papa Francisco decidió defender al obispo Juan Barros frente a la prensa asegurando que no hay pruebas en su contra y que sólo "hay calumnias", lo que ocasionó la rápida réplica de las víctimas de Karadima.

Como si uno hubiese podido sacarse una selfie o foto mientras Karadima me abusaba a mi u otros con Juan Barros parado al lado viéndolo todo. Estas personas desde arriba están locos y @Pontifex_es habla de reparación a las víctimas. Seguimos igual y su perdón sigue siendo vacío. https://t.co/IHWDJUqCie — Juan Carlos Cruz Ch. (@jccruzchellew) 18 de enero de 2018

Misa centrada en la inmigración

La última misa de Francisco en Chile, realizada en la explanada de la Playa Lobito a medio llenar, estuvo centrada en la inmigración, remarcando que "esta tierra es tierra de sueños, pero busquemos que siga siendo también tierra de hospitalidad".