Obispo Barros: Si hay alguien que tenga alguna prueba, que la presente al Santo Padre

Luego de las críticas surgidas por el apoyo entregado por el papa Francisco al obispo Juan Barros, el cuestionado religioso agradeció las palabras del pontífice y planteó que sus acusadores deben presentar las pruebas de su encubrimiento de los abusos de Fernando Karadima.

En declaraciones a los medios en el Aeropuerto de Santiago, Barros aseveró que "me parece que el Santo Padre ha señalado un camino muy claro, ese es el camino y yo no tengo más que palabras de gratitud con el papa por ese camino claro, por ese camino que también me significa apoyo".

"Si hay alguien que tenga una prueba, que la presente al Santo Padre, y sino aquí estamos ante una calumnia", agregó.

"Es muy claro lo que se ha dicho y yo sigo adelante con mi ministerio de servicio a la Iglesia", añadió el obispo de Osorno.

Cabe recordar que el papa Francisco aseguró que no existen acusaciones en contra de Barros, quien participó en una serie de actividades en el marco de la visita papal que finalizó este jueves.