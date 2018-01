Un papa "lúdico" recurrió a los celulares y la falta de conexión para hablarle a los jóvenes

El papa Francisco llegó este miércoles al Santuario Nacional de Maipú, conocido también como el Templo Votivo, donde sostuvo un encuentro con miles de jóvenes en donde recurrió a los celulares y a la falta de conexión en su discurso.

Al lugar llegaron miles de personas que esperaron por horas para ver al pontífice en una de sus últimas actividades que realizará en la capital.

En sus palabras, Francisco destacó la importancia de los jóvenes para la Iglesia.

"Cuánto necesita de ustedes la Iglesia, la Iglesia chilena, que nos muevan el piso, que nos ayuden a estar más cerca de Jesús, eso es lo que les pedimos, que nos muevan el piso si estamos instalados y nos ayuden a estar más cerca de Jesús. Todos estamos invitados una y otra vez a estar más cerca de Jesús", manifestó.

"Si este encuentro no nos ayuda a estar más cerca de Jesús perdimos el tiempo, perdimos una tarde, horas de preparación que nos ayuden a estar más cerca de Jesús", añadió.

Además, el papa hizo una analogía entre los telefónos celulares y la fe al recordar una conversación con un joven.

"Charlando un día con un joven le pregunté '¿Qué es lo que te pone de mal humor?' Él me dijo: 'cuando al celular se le acaba la batería o cuando pierdo la señal de Internet'. Le pregunté 'porqué'. Me responde: 'padre, es simple, me pierdo todo lo que está pasando, me quedo fuera del mundo, como colgado. En esos momentos salgo corriendo a buscar un cargador o una red de wi fi y la contraseña para volverme a conectar'", manifestó.

"Esa respuesta me enseñó, me hizo pensar que con la fe nos puede pasar lo mismo. Todos estamos entusiastas en la fe, se renueva, que un retiro, que una predicación, que un encuentro, que la visita del papa, la fe crece, pero después de un tiempo de camino, o del embale inicial hay momentos en los que sin darnos cuenta comienza a bajar nuestro ancho de banda, despacito, y aquel entusiasmo, querer estar conectado con Jesús se empieza a perder y empezamos a quedarnos sin conexión, sin batería, entonces nos gana el mal humor, nos volvemos descreídos, tristes, sin fuerza, y todo lo empezamos a ver mal", añadió.

Y también citó una parte de la canción "Aquí", del grupo La Ley.

"Al quedarnos sin esta conexión, que es la que le da vida a nuestros sueños el corazón empieza a perder fuerza, a quedarse también sin batería, como dice esa canción: 'El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. El mundo que gira al revés pretende sumergirme en él ahogando mis ideas', dijo el pontífice.

La contraseña del Padre Hurtado

Finalmente, el papa Francisco siguió en la línea de los celulares y "reveló" a los jóvenes la contraseña del padre Alberto Hurtado para usarla en sus vidas: "¿Qué haría Cristo en mi lugar?".

Tras ello, y evocando una escena de los Tres Chiflados, sostuvo que la única manera de no olvidarse de una contraseña es usarla, pues "llegará el momento en que la sabrán de memoria, y llegará el día en que, sin darse cuenta, su corazón latirá como el de Jesús".

"En medio del desierto, del camino, de la aventura, siempre habrá 'conexión', existirá un 'cargador'. No estaremos solos, siempre gozaremos de la compañía de Jesús, de su Madre y de una comunidad", concluyó.

Este miércoles, Bergoglio también viajó a Temuco donde ofició la "Misa Por el Progreso de los Pueblos", donde pidió seguir el camino de la no violencia activa, "como un estilo de política para la paz".

Luego de su paso por Maipú, el papa Francisco se trasladó a la Universidad Católica cerca de las 19:00 horas, donde se encontrará con el mundo académico y cultural de la casa de estudios, actividad que dará fin a su paso por Santiago puesto que mañana jueves viajará rumbo a Iquique, su última parada en Chile antes de iniciar su visita a Perú.