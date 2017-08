Curicó: Tribunal rechazó inadmisibilidad de querella por maltrato infantil

El Juzgado de Garantía de Curicó rechazó una solicitud presentada por la defensa jurídica del Hogar de Menores Santa María para declarar inadmisible una querella por maltrato infantil contra una niña de siete años.

Se trata de un recinto colaborador del Sename donde -conforme la denuncia- la niña sufrió zamarreos y persecución psicológica. Dos funcionarias sindicadas como presuntas responsables de estos actos fueron despedidas.

El abogado querellante Fernando Leal señaló a Cooperativa que es "grave" que la parte denunciada "haya pedido al Juzgado de Garantía de Curicó que la querella fuera declarada inadmisible, fundando aquello en que 'no había delito'".

"Aquí todavía no se inicia la investigación y ellos ya dicen que no hay delito. ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué es lo que quieren esconder? ¿Por qué no quieren que estos antecedentes se transparenten? Me parece un intento burdo de buscar impunidad en un hecho grave, porque acá de lo que estamos hablando, es de una niñita de siete años que fue objeto de maltrato", dijo Leal.