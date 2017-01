Madre de Lissette Villa: "Ella murió por cómo la trataron"

"Quizás era para saber si le preguntábamos o no cómo la trataban o si le pegaban o no", reflexionó Poblete sobre la presencia de un tutor en cada visita.

Juana Poblete, madre de Lissette Villa, la menor de 11 años que falleció al interior de un centro del Sename en Santiago, por primera vez dio una entrevista para hablar de su vida propia y de su hija y criticó las versiones entregadas por la institución tras la muerte de la niña.

Poblete, temporera de 46 años y madre de siete hijos (incluida Lissette), narró a El Mercurio la infancia de la pequeña marcada por un padre alcohólico y abusivo y, posteriormente, la llegada de un padrastro trabajador y preocupado por su educación.

La mujer narró que el padre de Lissette, Javier Villa, al cual llamó "el desgraciado del Villa", ha amenazado a su actual pareja y que la molesta para que firme un papel "para recibir plata por lo de la muerte de la niña, según él".

Según la madre, Lissette comenzó a tener malos momentos desde los tres años, que ella y su hija Solange -hijastra de Villa- tuvieron que defenderla por los golpes que el padre le propinaba e incluso, cuando tenía seis meses, él amenazó con lanzarla desde un segundo piso, pero que pese a ello y una demanda por abuso sexual a Solange, siguió viviendo con ellas porque la mujer "le tenía pánico a ese hombre".

Y aunque otra acusación de abuso a la pequeña Lisette no fue probada, Juana Poblete aseguró que "él también abusó de ella. No sé cómo ese hombre puede andar suelto". Según el relato, los maltratos desencadenaron agresividad en Lissette que sólo su madre y su hermana podían controlar, porque "conmigo era súper tierna. Era una dulzura".

Tras ser internada en el centro del Sename, la madre visitó a su hija todos los domingos y reflexionó que la presencia de una tutora en cada ocasión "ahora pienso que quizás era para saber si le preguntábamos o no cómo la trataban o si le pegaban o no".

"Iba a ser protegida por el Estado y ahora está muerta"

El día que murió Lissette, y tras no poder ir a verla por el encarcelamiento de uno de sus hijos, llamó al lugar para explicar la situación "pero en el centro me dijeron que no me preocupara y que me devolverían el llamado para hablar con Lissette. Nunca lo hicieron" y que cuando al final del día le fueron a avisar a su casa sobre el fallecimiento, "supe de inmediato que la habían matado".

"Los descarados dijeron que había muerto de pena, porque no la habían ido a ver. ¿Quién se muere de pena? Una como mamá sabe. Ella murió por cómo la trataron. Fui con mi hermana al Servicio Médico Legal y ella se dio cuenta de que el cuerpo tenía moretones en las piernas y que tenía dientes sueltos. Yo vi en sus mejillas y también el labio roto", agregó la mujer.

"Se llevaron a mi hija porque iba a ser protegida por el Estado y ahora Lissette está muerta" recalcó la mujer.

Sobre en qué pudo haberle fallado a Lissette expresó que "a lo mejor haber tenido un mayor acercamiento. Y haber echado al padre de la casa" y dijo que le da pena quienes aseguran la querella por delito de homicidio calificado contra dos funcionarias del Sename sería para conseguir dinero.

Actualmente Juana Poblete busca recuperar a su otra hija Vaitiare desde un hogar de María Ayuda en Maipú, "darle todo lo que le faltó a la Lissette. Tengo que cuidar los medios ahora para poder cuidar de mi hija", y afirmó que tras el nacimiento de su nieta Catalina, hija de Solange, "ha sido una maravilla; como fue como volver a tener a Lissette".