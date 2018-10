Joven chileno que recorría Sudáfrica está desaparecido desde hace 20 días

Un joven chileno se encuentra desaparecido desde hace 20 días en Sudáfrica. Organizaciones y la Policía local ya están buscándolo.

Slavko Yaksic Besoain estaba recorriendo el país de mochilero y se le perdió el rastro el pasado 24 de septiembre, cuando fue visto por última vez en el área de Dundee y Underberg y se comunicó a través de Whatsapp a las 14:30 horas del siguiente día.

La familia alertó de la situación luego que el joven no tomara el vuelo de regreso a Chile el pasado miércoles 10 de octubre.

La Policía de Investigación Forense (IRS) está realizando labores de búsqueda desde este jueves en las zonas rurales de KwaZulu-Natal, ubicado en el este de Sudáfrica, según el medio TimesLIVE.

Paul Quiroz, tío de Slavko Yaksic, indicó al medio que el joven y su novia habían llegado a Sudáfrica en agosto a pasar sus vacaciones. "Por lo que hemos escuchado, fue visto por última vez en septiembre en un campamento cristiano, y eso es lo último que sabemos de él".

Además, informó que el papá del joven viaja hasta África para ayudar en la búsqueda.

Slavko Andro Yaksic Besoain, citizen from Chile, went missing in Kwazulu-Natal / Drakensberg area pic.twitter.com/ahUGlY0ZJs — IRS Forensic Investigations (@FraudWatchZA) 11 de octubre de 2018

Slavko Andro Yaksic Besoain (29) was last seen 25 September 2018 in the Dundee area in KZN. pic.twitter.com/R8pS5USGfq — Missing Children SA (@072MISSING) 12 de octubre de 2018