Machi Linconao: No tengo nada que ver con la muerte de los Luchsinger

La machi Francisca Linconao presta declaración en la tercera jornada del nuevo juicio oral que se inició esta semana por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, en la audiencia que se realiza en el Tribunal Oral de Temuco.

La autoridad ancestral reiteró su inocencia ante su supuesta vinculación con este hecho.

"Primero que nada yo soy machi y no tengo nada que ver con la muerte de los Luchsinger", dijo en el estrado.

Además, la machi relató cómo ocurrió el allanamiento a su domicilio en enero de 2013.

"El 4 de enero (de 2013) me fueron a allanar, llegaron como 30 carabineros, allá no tenemos ningún hombre, somos tres mujeres. Estábamos en la cocina tomando mate y llegan como seis carabineros o más y ahí le pregunté a mi hermana '¿quiénes son esos que viene tanta gente?' Ella me respondió: 'parece que son carabineros'", dijo Linconao.

Respecto a este allanamiento existen dudas fundadas de que en ese momento se implantaron pruebas para incriminar a la autoridad mapuche, como lo manifestó en Cooperativa la abogada Manuela Royo.

Durante esta misma semana, la machi se reunió con parlamentarios comunistas y denunció un "montaje" de parte de las policías.

Abogado: Faltan diligencias evidentes

En tanto, el abogado Mario Quezada, quien defiende a uno de los comuneros, señaló que hay diligencias que nunca se hicieron en el lugar de los hechos que son fundamentales para clarificar la inocencia de los comuneros.

"Faltan diligencias que son evidentes, como por ejemplo que no se realizó un cotejo con las huellas dactiloscópicas que se encontraron en el sitio del suceso", dijo Quezada.

"Hay huellas que no son de ninguno de los imputados, pero que tampoco son de algún familiar y desde ese punto de vista no es explican en el sitio del suceso", añadió el abogado.

En total serán 144 los testigos que tomarán parte de este juicio prestando declaración de aquí a unos 35 días en los tribunales de Temuco.