El senador UDI Juan Antonio Coloma lamentó la decisión de Estado francés de conceder asilo político al ex frentista Ricardo Palma Salamanca, y recordó que este caso se suma al de Galvarino Apablaza, quien también logró la condición de refugiado, pero en la Argentina de Cristina Fernández en el año 2010. "Es el mismo libreto, la misma estrategia de los gobiernos: amparar y no permitir que la Justicia chilena pueda funcionar", dijo el ex timonel gremialista: "El manto de impunidad es más fuerte".

