Cuestionan a ex fiscal Gajardo por reunión con diputado del Frente Amplio

El ex fiscal Carlos Gajardo ha sido fuertemente cuestionado por una reunión sostenida en un café de Ñuñoa en enero pasado, cuando aún lideraba la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, con el diputado de Revolución Democrática, Renato Garín.

Según consignó La Tercera, en el encuentro se trataron temas como sanciones en delitos de cohecho o lo que se ha denominado como la "doctrina Abbott", que apunta a un supuesto trato judicial distinto dependiendo de la persona involucrada.

El abogado Gabriel Zaliasnik, quien representó a Iván Moreira en el caso Penta, comentó que el ahora ex persecutor "debe dar hartas explicaciones. ¿Hay aquí una doctrina Gajardo y del Frente Amplio? ¿Estaba tratando de mantener arbitrariamente las causas abiertas, en particular la del senador Moreira para hacerlo rehén de un proceso?".

Desde los partidos de Chile Vamos emplazaron a Gajardo a aclarar si este encuentro y otros que ha sostenido con parlamentarios del Frente Amplio tienen una relación con su reciente "ofensiva" contra el fiscal nacional Jorge Abbott.

"Estas reuniones que hemos conocido obligan a una aclaración de parte del ex fiscal Gajardo, en términos de si las críticas que él esgrimió a otras reuniones de políticos con fiscales se las aplica a sí mismo o no. Y al Frente Amplio, preguntar el grado de intencionalidad que tiene en su acusación contra Abbott, y no tan solo una crítica a su actuar", sostuvo Patricio Melero (UDI).

Por su parte, el presidente de RN, Mario Desbordes, recalcó que "le preguntaría a Gajardo si cuando él postuló a fiscal regional se reunió con algún ministro de la Corte de Apelaciones, por ejemplo, antes de que le tocara votar porque iba a ser fiscal".

"A lo mejor le tocó hacerlo, es parte de las cosas que se usan. Les pediría al ex fiscal y al FA que dejemos la sospecha permanente y dejemos de apuntar con el dedo a todo el mundo", añadió.