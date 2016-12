Consejo Regional de Coquimbo votó a favor de proyecto minero Dominga

El Consejo Regional de Coquimbo aprobó con 10 votos a favor, de los 14 asistentes a la sesión de este jueves, el proyecto minero-portuario Dominga, que se encuentra en trámite de obtener su estudio de impacto ambiental para desarrollarse en la comuna de La Higuera.

La iniciativa involucra una inversión de 2.500 millones de dólares y generará 9.800 puestos de trabajo directos durante su construcción y 1.450 durante su operación.

Teodoro Aguirre, presidente del Consejo Regional, manifestó que el proyecto "es un avance positivo para la economía, no solamente de la Región, sino también del país, de buscar la mejor manera que se hagan estas faenas, que no sean contaminantes, que busquemos las salvaguardias para que no hayan desastres ecológicos".

"Esto lleva a que todos estos proyectos sean sustentables en el tiempo, porque es la única manera también de buscar el progreso, de otra manera nos quedamos estancados y nos quedamos sin posibilidades de crecimiento desde el punto de vista económico", añadió Aguirre.

Esta decisión del Core de Coquimbo es sólo un apoyo político al proyecto y no tiene mayor injerencia en la votación final de las autoridades ambientales.