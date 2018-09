Ministra Schmidt alega que la critican "sólo por ser mujer"

La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, alegó estar siendo víctima de críticas y cuestionamientos públicos sólo por su "condición de mujer".

Schmidt respondió hoy a los acusaciones por un posible conflicto de interés luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) autorizara tronaduras en Mina Invierno, en la Isla Riesco, Región de Magallanes.

"Lamento el intento de algunos por levantar falsos conflictos de interés en mi contra que no tienen que ver con mi capacidad profesional, sino solo por mi condición de Mujer, señora de, hermana de", dijo Schmidt a través de redes sociales.

La secretaria de Estado se refirió a una publicación de El Mostrador donde se dio a conocer que en el bufete que representa a la mina de los grupos Angelini y Von Appen trabaja su hermano, además de un ex subsecretario de Medio Ambiente y un ex director regional del SEA.

"No puedo creer que no se pueda reconocer que como mujer tengo independencia y opinión profesional propia. Si existiese conflicto de interés no dudaría en inhabilitarme, como corresponde", aseguró al titular de Medio Ambiente en Twitter.

"Si alguien tiene dudas, que haga acusaciones en los organismos pertinentes, pero usar los medios de comunicación para inventar inexistentes conflictos solo por mi condición, es lamentable y solo habla de quienes las emiten", agregó.

En el caso de Mina Invierno, Schmidt agregó que no le tocó participar de la decisión tomada, y que le parece lamentable "tratar de enlodar a cualquier mujer solo por su condición de señora de o hermana de".

La ministra Schmidt ya había sido acusada previamente de conflicto de interés en el caso de contaminación en Quintero y Puchuncaví, donde salió muy rápido a responsabilizar a la empresa ENAP tras lo que se conoció que el presidente del directorio de Oxiquim -otra de las empresas emplazadas en la zona- fue socio por 17 años del esposo de la ministra.