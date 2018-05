Dávalos se querellará contra ministros, diputados, medios e instó al fiscal Arias a renunciar

Luego de que el Juzgado de Garantía de Rancagua decidiera sobreseer a Sebastián Dávalos de la investigación por cohecho en una de las aristas del caso Caval, el hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet anunció diversas querellas.

Frente a la prensa, Dávalos anunció que "he decidido tomar acciones penales y civiles contra la diputada (RN) Marcela Sabat, los ministros Nicolás Monckeberg (del Trabajo) y Felipe Ward (Bienes Nacionales) y el subsecretario (de Minería) Pablo Terrazas, todos querellantes de este vergonzoso montaje comunicacional que terminó siendo el caso Caval".

"Además, haré extensivas las mismas acciones legales a otros subsecretarios, parlamentarios y ex parlamentarios para que tengan que responder ante los tribunales por todo el daño que le han hecho no sólo a mí y a mi familia sino que al estado chileno, debilitando las isntituciones por pura mezquindad política", enfatizó.

Y añadió: "Estas mismas acciones las haré extensivas a los demás querellantes de la causa Caval y a algunos medios de comunicación".

Dávalos dijo esperar que el Gobierno "separe de sus funciones" a las autoridades durante la investigación para que enfrenten a la justicia como "cualquier otro ciudadano".

Asimismo criticó el actuar del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, afirmando que tuvo una "conducta pertinaz" con la que "menoscaba al Ministerio Público y a la Justicia chilena", por lo que lo instó a "renunciar a la brevedad".

Sobre su situación judicial, el marido de Natalia Compagnon enfatizó que "he sido sobreseído definitivamente del último delito que se me imputada en el marco del caso Caval. Tuvieron que pasar más de tres años para que por fin saliera toda la verdad a flote".

"Fui investigado más que a ningún otro chileno y no encontraron nada", remarcó y agregó: "¿Cuántos de ustedes, medios de comunicación aquí presente, van a publicar con el mismo ímpetu con que me han acusado durante estos tres años que al final soy inocente?"

"Hoy los quiero invitar a reflexionar sobre lo que se ha convertido este país. Un país donde basta con apuntar con el dedo a alguien para convertirlo en culpable, en donde no se necesitan pruebas para exigir las penas del infierno contra una persona, sólo porque a esa otra persona no le agrada ¿Cuántos chilenos han sufrido esto en sus barrios o sus trabajos?".

"Para mí -añadió- hoy se ha cerrado un ciclo, un ciclo donde lamentablemente me ha quedado claro la mezquindad y pequeñez humana de una gran parte de los políticos de este país".

"Quiero recordarles que fue el Partido Socialista el que sin ninguna prueba clamaba por expulsarme de sus filas, algo similar ocurrió con la Gran Logia de Chile", puntualizó.

"Qué decir de Chile Vamos, donde tantos se llenaron la boca conmigo durante estos más de tres años pese a que sus cúpulas desfilaban por los tribunales ¿cuántos de estos señores han pedido disculpas públicas?", agregó.

"El fiscal Arias actúa solamente para ustedes, para las cámaras"

Tras la declaración, Dávalos respondió las consultas de la prensa en que apuntó directamente al fiscal Emiliano Arias y a la Fiscalía Regional.

"El fiscal Toledo hizo una cosa que creo que no ha hecho ningún otro fiscal en este país. A mí me cito a declarar tres veces en seis meses. El fiscal Arias en dos o tres años me citó a declarar siquiera una vez", aseguró.

Además agregó que "el fiscal Arias actúa solamente para ustedes, para las cámaras" y que la fiscalía actúa solo para tener "cobertura mediática".

Dávalos confirmó que las "acciones" se presentarán antes de junio y que tomará acciones legales "contra todos los querellantes".

"Yo espero que los tribunales fallen de acuerdo a derecho", dijo y agregó que "lo único que pido ahora es justicia".