Ministra Plá: Tomas feministas expresan el tránsito "del Chile de siempre" al "Chile moderno"

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, destacó que hay alentadoras señales que anticipan un cambio social histórico, en una semana marcada por las tomas feministas y un fuerte debate respecto del machismo.

En entrevista con el diario La Tercera, la secretaria de Estado planteó que "estamos atravesando por un momento bien histórico en esta materia, porque estamos transitando desde el Chile de siempre, ese que tiene un sesgo que afecta a las mujeres, que tolera la discriminación, que le parece natural el acoso, (...) a un Chile moderno".

En ese sentido, dijo que las tomas o paros por demandas feministas en 15 instituciones de educación superior a lo largo del país representan "una expresión más hacia el Chile moderno".

Lo que está sucediendo en las universidades y colegios este momento, aseguró, "va a impulsar cambios que van a modificar la vida de las personas, hombres y mujeres. Y no solamente de nosotras. Pero, por supuesto que es un momento histórico que están empujando las mujeres. Es importante admitir que hay un sector de la sociedad que se resiste a entender con plena claridad que las mujeres tienen igualdad de derechos".

Plá también rescató "una buena noticia, es que también muchos hombres se han subido a este tren. O sea, esta ya no es una causa exclusivamente de las mujeres".

"Estamos en el Dicom internacional"

Si bien reconoció que "por muchos años critiqué las cuotas (de género)", la ministra sostuvo que "me he dado cuenta de que para las mujeres el mérito, la competencia y el talento no son suficientes. Paridad con calidad es perfectamente compatible".

De igual forma, expuso que "estamos en el Dicom internacional" en cuanto a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

En cuanto a la necesidad de incluir en las mallas educacionales un ramo de formación en equidad de género -una de las demandas de las tomas feministas-, la titular considera "relevante que desde la primera infancia, sobre todo, niños y niñas, comprendan" que "la dignidad de las personas no tiene distinción, que no son tolerables las discriminaciones, que no es tolerable el trato desigual, que no es tolerable la violencia ni el acoso contra las mujeres".