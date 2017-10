Informe del Dictuc recomienda reparar el puente Cau Cau

Un estudio realizado por el Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Dictuc), consultora de la UC, cuyos resultados se dieron a conocer en la víspera, recomendó reparar el puente Cau Cau y no desarmarlo.

El informe, financiado por Azvi, la empresa que construyó el puente, se basó en cinco peritajes: el análisis de la documentación disponible, la trazabilidad de los materiales, el modelo estructural, el análisis del montaje en las riberas contrarias (donde se detectaron planos erróneos) y la prueba de carga, realizada en agosto pasado, con 10 camiones que sumaron 195 toneladas de peso, publicó El Mercurio.

A partir de esos análisis, el estudio concluyó que el puente no debe ser desmontado, sino que la solución pasa por repararlo.

Según el gerente general de Azvi Chile, Alejandro Orozco, las pruebas dieron cuenta que la estructura está bien construida y "demuestra la trazabilidad de los materiales, que fue uno de los argumentos del MOP para demoler el puente".

Orozco añadió que la eventual reparación del viaducto implica el reemplazo del sistema oleohidráulico (que mueve los brazos), lo que tomaría ocho meses y costaría 2 mil millones de pesos, "un 10 por ciento de los 20 mil millones de pesos que costaría reemplazar el puente, lo que, además, tomaría 18 meses".

MOP mantiene decisión de desmontar

En tanto, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) indicó mediante un comunicado que es su deber y no de Azvi garantizar la seguridad de la estructura, considerando que la empresa está "implicada en graves errores que llevaron a que el puente licitado, adjudicado y contratado en el año 2011, aún no pueda ser puesto en operación".

Por ello Vialidad mantuvo su decisión de desmontar y retirar los tableros del puente (brazos), como lo recomendó la consultora estadounidense VMB (Hardesty&Hanover), ya que "las pruebas de carga realizadas por Dictuc se llevaron a cabo no evaluando el impacto del tránsito en la estructura a lo largo del tiempo".

Vialidad apuntó a que la empresa Azvi financió el estudio del Dictuc, pero su gerente general desestimó cualquier irregularidad, considerando que la Fiscalía solicitó la prueba de carga y que la empresa tiene la obligación de pagarlo.

"Ese argumento no tiene ningún fundamento, la prueba de carga se ha diseñado en base a estándares internacionales. Dictuc en su informe señala que tuvo a la vista normativa europea y americana al momento de diseñar la prueba de carga", dijo Orozco.

"Estas son pruebas que se hacen normalmente en Europa y de uso obligatorio antes de poner en marcha cualquier estructura. Me parece una contradicción que ellos no reconozcan los resultado y validez de una prueba de carga, técnicamente no tiene ninguna justificación", añadió el gerente de Azvi.

Cabe recordar que el Ministerio Público investiga eventuales delitos en la fallida construcción del primer puente basculante de Chile y fue la entidad que encargó la prueba de carga al puente basculante.

En el caso que el puente sea desmontado, y si la autorización se da en noviembre, la faena, cuyo costo llegaría a los 20 mil millones de pesos, podría concretarse el próximo año, y podría ser entregado en 2019, cinco años después de su plazo original.

En tanto, el alcalde de Valdivia, Omar Sabat, querellante en el caso, pidió que la decisión que se tome sea pensando en los problemas de conectividad que tiene la comunidad.

"Si aquí el puente se puede arreglar, según lo que dice el fiscal, y por eso insistimos que se haga la investigación y me alegro que el fiscal esté llegando a buenos resultados. El Ministerio de Obras Públicas tiene que tomar una decisión de acuerdo a lo que diga la investigación, el fiscal está trabajando en forma neutral, hay tener seriedad en el uso de los recursos fiscales, estamos hablando de 20 mil millones de pesos, eso significa un par de puentes más para Valdivia", añadió.