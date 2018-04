Cientos de extranjeros pasaron la noche en el Víctor Jara esperando inicio de proceso de regularización

Centenares de ciudadanos extranjeros aguardaron durante la noche de ayer domingo y la madrugada de este lunes en las afueras del Estadio Víctor Jara para participar del proceso de regularización extraordinaria en todo el país que se inicia este lunes 23 de abril a las 08:00 de la mañana.

El Gobierno dispuso atención preferente en las 54 gobernaciones, en las 161 oficinas de ChileAtiende en todo el país, así como también en algunos gimnasios y otros recintos, junto además del reforzamiento de los canales de información a través de call center en español y creolé.

El Ejecutivo dispuso estos "puntos extraordinarios de atención", junto con el reforzamiento del personal especializado, debido a las largas filas en las oficinas de Extranjería que comenzaron tras el anuncio de la reforma migratoria.

Otro servicio reforzado es el Registro Civil e Identificación, para que todas las personas extranjeras puedan, por ejemplo, puedan sacar su cédula de identidad de forma más expedita.

Al respecto, la intendenta metropolitana Karla Rubilar afirmó que se ha dispuesto de "todo el gabinete regional para ayudar hoy a hacer de esta situación lo más digna posible y un proceso ágil y en eso estamos".

"No es fácil, hoy obviamente la expectativa es my grande, se puede ver las colas que tenemos pero tuvimos colas hace muchos meses y no se realizaba lo que debía realizarse, que era enfrentar este proceso de cara a nuestros migrantes. Esperamos que todo salga bastante bien", agregó.

Siendo las 4:50 de la madrugada han ingresado al Estadio Victor Jara 613 personas de manera ordenada y tranquila, para iniciar su trámite de regularización en el proceso de la nueva #LeyDeMigración #IntendentaEnAcción #RMDeTodos pic.twitter.com/U2jpydIbGK — Karla Rubilar B. (@KarlaEnAccion) 23 de abril de 2018

Por su parte, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, aclaró qué ocurrirá con la situación laboral de estas personas.

"Todas las personas que están regularizándose o que inician el proceso de regularización hoy día no pueden trabajar legalmente, eso es porque entraron por pasos no autorizados o tienen visas de turista", dijo Ubilla.

"Cuando se inscriben en el registro mantienen esa condición, cuando tengan, producto del proceso, su visa temporal por un año sí van a poder trabajar", añadió el subsecretario.

Revisa acá los puntos de atención

En la Región Metropolitana uno de los locales será el Estadio Víctor Jara, ubicado en la calle Arturo Godoy 2750 (Santiago Centro), donde se habilitaron 40 módulos de atención y las puertas se abrieron a eso de las 04:00 horas.

El Gobierno mantendrá este recinto durante toda esta semana.

Una extensa fila de personas rodeó esta noche las calles del recinto deportivo a la espera de la apertura para recibir uno de los cerca de 1.000 números que serán repartidos por monitores para que sean atendidos en orden a partir de las 08:00 horas.

Algunos, incluso, han permanecido allí desde el mismo día que el Gobierno anunció que el estadio sería habilitado para la atención.

Es el caso de Dina, una ciudadana dominicana, que está desde el jueves el frontis del Estadio Victor Jara "porque yo sabía que iban a venir puchas personas y me imaginé que iba a haber una larga fila. Prefiero acá la noche y que me atiendan, porque entré clandestina y estoy desesperada por mis documentos".

Patricio Acosta, presidente de la Cruz Roja Chilena, describió a Cooperativa que los extranjeros "prácticamente dan vuelta a la manzana, en el barrio Exposición, porque hay mucha expectativa a todo lo que tenga que ver con los trámites y documentación que tienen que hacer a partir de mañana. La gente está tan desesperada que viene y va a pernoctar ahora en la noche para tomar los primeros números que se van a repartir muy temprano".

"Nosotros venimos a apoyar el servicio. La Intendencia Metropolitana nos pidió venir a apoyar a partir de mañana, pero prevíamos que esto podía suceder, por lo tanto hemos llegado ahora en la noche. Vamos a tener un servicio de primeros auxilios, un servicio de té y café y agua para hidratar a la gente si fuera necesario", comentó.

Las personas que no alcancen número este lunes recibirán uno para el día martes 24 de abril.

La etapa de inscripción del proceso de regularización se extenderá hasta el 22 de julio de 2018.

El mapa de los puntos de atención en la Región Metropolitana

Cabe recordar que desde este lunes, a los ciudadanos haitianos se les exigirá una visa para ingresar a Chile con una limitación de 30 días de estadía turística, la que debe ser solicitada en el país de origen.

Para residir en nuestro país, los haitianos deben pedir en Puerto Príncipe el Visado para Fines Humanitarios de 12 meses, el cual les permitirá a posterior pedir la residencia definitiva.

En el caso de los ciudadanos venezolanos, quienes ingresen como turistas no requerirán visa y podrán hacerlo durante 90 días. Sin embargo, para residir en Chile deben solicitar en cualquiera de los dos consulados en ese país (Caracas y Puerto Ordaz) una Visa de Responsabilidad Democrática que se otorga por un año.