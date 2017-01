Tragedia del CASA 212: Procesan a cuatro oficiales en retiro de la FACh

Cuatro oficiales en retiro de la Fuerza Aérea de Chile serán procesados como autores del cuasidelito de homicidio por el accidente del CASA 212 que, el 2 de septiembre de 2011, cobró la vida de 21 personas.

La decisión, dada a conocer por Tele13, fue adoptada por la ministra en visita de la Corte de Apelaciones y presidenta de la Corte Marcial, Dobra Lusic.

Los oficiales en retiro de la FACh serán notificados este jueves y deberán cancelar cada uno la fianza de 100 mil pesos.

Los procesados son el general de la FACh en retiro Luis Ili, ex comandante del jefe del Comando de Combate; el general en retiro Julio Frías, ex comandante en jefe de la Quinta Brigada Aérea; el coronel Guillermo Castro, ex jefe del Estado Mayor del Comando de Combate; y el teniente coronel César Pineda, ex comandante del Grupo 8 de Aviación de la Zona Norte.

El defensor de Castro, abogado Ambrosio Rodríguez, indicó que están en "desacuerdo con la resolución de la ministro, vamos a apelar de ella, esperamos que la Corte Marcial la revoque (...) entendemos que con el fallo anterior del Tribunal Constitucional, el tema en lo esencial en la caída del avión quedó absolutamente zanjado en cuanto a que no hay incumplimiento de los militares".

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional (TC) anuló en enero de 2016 el procesamiento de cinco oficiales activos y en retiro de la FACh por el incumplimiento de deberes militares respecto del accidente aéreo que tuvo entre sus víctimas al animador Felipe Camiroaga.

Mientras que en enero de 2013 el ministro en visita Juan Cristóbal Mera, el primero en desarrollar la labor, señaló que los responsables del accidente eran solamente los pilotos de la nave, Carolina Fernández y Juan Pablo Mallea.

En tanto, un peritaje al avión dado a conocer en agosto de 2016 mostró que el accidente se produjo a raiz de las condiciones meteorológicas adversas, el vuelo a baja altura y los errores de pilotos, y apuntó a la responsabilidad de la FACh en la "secuencia de eventos" que desembocó en la tragedia.