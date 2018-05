Vidente fue clave: Encontraron cuerpo de mujer desaparecida hace 53 días en Frutillar

Sin vida, en avanzado estado de putrefacción y sepultado a unos 30 centímetros, fue encontrado el cuerpo de Sonia Avendaño, la mujer frutillarina, vecina del sector de Pantanosa, que estuvo desaparecida por 53 días, desde el 13 de marzo.

El cadaver lo encontró su hija, Marcela Almonacid, cuando realizaba labores de búsqueda en compañía de bomberos de Frutillar, por un dato que proporcionó un vidente, pese a que la búsqueda ya se había hecho por parte de la PDI en dicha área. "Vi un moño que es igual al que me regaló mi mamá y comenzamos a buscar bajo la tierra y ahí estaba su cuerpo", dijo la mujer.

El cuerpo estaba enterrado en un lugar donde la policía buscó, sin embargo, el vidente César Joao Doliveira le recomendó a la hija de la mujer buscarla en ese sitio. "Mi intuición me llevó directamente, como si me tomaran y me llevó al lugar, a donde estaba el cuerpo", aseguró.

El subprefecto Fabián Silva, de la Brigada de Homicidios, señaló que la autopsia se realizará este lunes en el Servicio Médico Legal de Puerto Montt. "El cuerpo, por su proceso de descomposición, se encuentra en una etapa muy delicada", afirmó.

Los peritajes de la Policía de Investigaciones continuarán dentro de los próximos días, porque no se descarta que haya más personas involucradas en el deceso de la mujer y no sólo la expareja de Sonia Avendaño, que se quitó la vida hace 3 semanas.