Formalizaron a reos por "tormentos y apremios ilegítimos" a acusados por crimen de mujer en República

Los cuatro reos que atacaron a dos de los detenidos por el crimen de Margarita Ancacoy, la mujer asesinada a golpes en plena calle del Barrio República el pasado lunes, fueron formalizados este jueves en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Se trata de dos chilenos, un colombiano y un dominicano a los que se les imputa el delito de tormentos y apremios ilegítimos.

Finalmente se decretó la medida cautelar de prisión preventiva anticipada, aunque ellos ya se encuentran recluidos en el Penal Santiago Uno.

Si bien ya cumplen prisión preventiva por cargos de homicidio, robo con violencia y microtráfico, seguirán bajo la máxima medida cautelar si llegasen a quedar en libertad por los otros delitos mencionados tras esta nueva formalización.

AHORA: 7° Juzgado de Garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva anticipada para Manuel Toro Carrasco, Miguel del Rosario, Sergio Blanch Gutiérrez y Jarvy Torres Perafán, imputados por tortura a internos del penal Santiago 1. El plazo de investigación es de 70 días. pic.twitter.com/b05XuiwGc1 — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) 21 de junio de 2018

La Fiscalía declaró que los presos agredieron a los acusados por el crimen, a quiene les cortaron el pelo, los llevaron a las duchas, les dieron golpes de palos y fierros, y les aplicaron electricidad. Todo mientras grababan con un teléfono celular.

La persecutora Marcela Adasme, de la Fiscalía Centro Norte, detalló que "se trata de un delito de tortura, porque hay una participación de un funcionario público".

"Normalmente este delito concurre porque es particularmente relevante la responsabilidad o el respeto que debemos tener los funcionarios públicos respecto de las garantías de las personas. En ese sentido, por eso los imputados, al participar de este hecho, concurre este delito", indicó.

Orden de detención para gendarme encargado de módulo

Respecto al gendarme que tenía a cargo el módulo 11 de Santiago Uno, donde ocurrieron las agresiones, hay una orden de detención pendiente que está en manos de la PDI y se le formalizará por los mismos delitos.

La fiscal Adasme añadió que "a juicio del Ministerio Público, el funcionario de Gendarmería, si bien aún no ha sido formalizado, concurriría algún tipo de participación al no haber dado un aviso oportuno que podría haber impedido las torturas respecto de los imputados o que no continuasen".

Sin embargo, la fiscal no descarta formalizar a más reos e investigar a otros gendarmes.

La formalización se realizó luego de que se viralizara el video que filmaron en la cárcel y la Fiscalía había solicitado la máxima cautelar.

En curso la formalización por apremios ilegítimos de los cuatro reos imputados por la agresión a dos de los detenidos por la muerte de Margarita Ancacoy @Cooperativa pic.twitter.com/5cH9VNXhIv — Camila López (@g_pelusa) June 21, 2018

Se fijó en 70 días el plazo de la investigación.

Prohíben difundir video de agresiones

En tanto, todos los imputados por el crimen de Margarita Ancacoy fueron derivados a la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago con protección especial de Gendarmería, tras una solicitud de su defensa.

El abogado Matías Canales justificó la petición al tribunal en que los otros dos sujetos, que no salen en el video, también fueron golpeados.

"Se solicitó al tribunal que se oficiara a Gendarmería para tomar los resguardos, también que oficiara el estado de salud los representados de manera diaria y también se solicitó, por parte de la defensa, que no se difundiera más por los medios de comunicación el video, y así lo acogió el tribunal", detalló.

Ministro de Justicia: "No podemos aceptar la tortura"

Por su parte, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, insistió en su condena a las torturas que sufrieron los imputados, sosteniendo que "todas las personas, incluso las personas que cometen graves asesinatos, tienen derecho a la justicia y al trato digno".

"Por cierto, si alguien comete un asesinato, merece la más fuerte de las sanciones, merece el reproche, el repudio social y las penas que correspondan, pero no por eso vamos a aceptar prácticas como la tortura u otras similares, porque eso no es humano, no es civilizado, es intolerable", aseguró.

El secretario de Estado recalcó que "no podemos aceptar prácticas de esta naturaleza".

"Queremos, para quienes cometen estos delitos graves, sanciones duras, pero también queremos trato digno y una oportunidad para que, incluso, esas personas puedan rehabilitarse", sentenció.