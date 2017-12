Incendio consumió salas y bodega de liceo en Chiloé

Personal de Bomberos y de la PDI de Castro, en la provincia de Chiloé, Región de Los Lagos, investigan las causas de un incendio que este lunes consumió varias salas de clases y una bodega del Liceo Técnico Profesional Pablo Neruda y que terminó sin personas heridas.

El siniestro se registró cerca de las 09:00 de la mañana en el sector de Gamboa y movilizó a todas las compañías de la capital chilota.

El primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Castro, Fabián Gallardo, explicó que "ardía la parte posterior del colegio, con riesgo inminente de propagación hacia el resto de las dependencias, a la iglesia y a la parte posterior".

"En primera instancia, las labores se centraron en búsqueda y rescate ya que nos comunicaron que el guardia del recinto no había salido de las dependencias. Al hacer una búsqueda exhaustiva, y no encontrando ningún resultado, nos dedicamos a que no se propague el incendio y luego de una fructuosa labor, logramos contenerlo", agregó Gallardo.

Investigarán posible robo

Las causas del incendio están siendo investigadas por la Fiscalía de Castro, disponiendo el trabajo de efectivos de Policía de Investigaciones debido a que los dueños del establecimiento notaron el robo de computadores y documentación.

"Está el Departamento de Estudios Técnicos investigando el origen y causa del siniestro. Además, se va agregar, por orden del fiscal, la PDI porque los dueños del establecimiento acusan que les faltan cosas de una sala de clases, posiblemente podría haber sido un robo", dijo al respecto el comandante de Bomberos.

Incendio afectó a Liceo Pablo Neruda de Castro, se perdieron cinco salas de clases y un taller se investiga un probable robo @Cooperativa pic.twitter.com/mLhlqlgelG — Maria Soledad Lorca (@soledadlorca) 25 de diciembre de 2017

Daños no retrasarán inicio de clases

En tanto, la dirección del Liceo Pablo Neruda confirmó que su proceso de matrícula seguirá abierto y le aseguró a su comunidad educacional que las clases se iniciarán de manera normal del próximo 5 de marzo.

Desde su página de Facebook, el establecimiento aseguró que "la reconstrucción comenzará de inmediato" y que el daño provocado por las llamas no modificarán el calendario académico del 2018.