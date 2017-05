Moreira tras desafuero: Detrás de esto hay una cuestión política

Tras conocer la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que aprobó su desafuero como parte de la investigación del caso Penta, el senador Iván Moreira (UDI) afirmó que " sabemos que detrás de esto hay una cuestión política".

El parlamentario por la Región de Los Lagos aseguró que aún no conoce los argumentos del tribunal de alzada capitalino, pero adelantó que "vamos a recurrir a la Corte Suprema para que se imponga una verdad jurídica".

"Esta es una cuestión de primera instancia: hay una serie de trámites que van a desarrollarse dentro de los próximos meses, por lo tanto que esto no se preste para ninguna confusión. Si la Fiscalía piensa que me va a matar con este uso político y arbitrario de sus acusaciones, no lo va a lograr", aseguró.

"Hemos visto que después de dos años pidieron mis desafuero. Después de dos años y en época estrictamente electoral. Todos sabemos que detrás de esto hay una cuestión política, sin embargo, no pretendo empatar: respeto la decisión de un tribunal importante como la Corte de Apelaciones de Santiago, esperamos conocer sus argumentos y vamos a luchar hasta el final con la verdad", añadió Moreira.

También acusó directamente al fiscal Pablo Norambuena: "Esta es una cuestión comunicacional y mediática: los antecedentes que él expuso para pedir mi desafuero son los mismos que el país conocía hace dos años. ¿Por qué esperaron dos años? ¿Por qué justo cuando van a empezar las primarias? ¿Por qué justo me pasa a mí? ¿O yo no dije la verdad desde el primer momento? Yo colaboré".

"No estoy dispuesto a ser condenado por una injusticia y voy a llegar hasta el final y voy a seguir siendo senador de la Región de Los Lagos. Creo desde el fondo de mi alma que se ha hecho una injusticia conmigo", sentenció.