Caso SQM: Corte Suprema revocó desafuero a Fulvio Rossi

Por nueve votos a favor y ocho en contra, la Corte Suprema revocó este viernes el desafuero del senador Fulvio Rossi, en el marco de la investigación del caso SQM.

La sentencia, informó el máximo tribunal, se conocerá el próximo 7 de marzo a las 13:00 horas.

La defensa del parlamentario apeló al fallo de la Corte de Santiago, que en octubre pasado desaforó a Rossi para que pudiera enfrentar una formalización por delitos tributarios.

En un escrito presentado ante la Corte, la defensa insistió en que los hechos investigados no son constitutivos de delito, por lo que esperan que se deje sin efecto el desafuero.

Cabe recordar que la Fiscalía buscaba formalizar a Rossi por facilitación de boletas ideológicamente falsas a la minera no metálica para financiar su campaña parlamentaria por un total de 83 millones de pesos entre los años 2008 y 2012.

Defensa de Rossi: "Debiera venir el sobreseimiento"

Joanna Heskia, defensora de Rossi, aseguró que con la revocación se debería decretar el sobreseimiento definitivo de su representado: "Aquí hay una deficiencia importante en tratar de probar que hubo un dolo de quienes facilitan boletas, de que realmente se cometan delitos tributarios".

"Nosotros sostenemos que la imputación del Ministerio Público en sí misma no es completa, como tal a nosotros no se nos ha imputado un delito, sino que hechos que no son constitutivos de delitos. Veamos qué es lo que piensa la Suprema", remarcó.

"No nos adelantemos, pero en principio lo que dice el Código (Procesal Penal) es que si un desafuero es rechazado, se debe sobreseer la causa", aseguró la abogada.

Fiscalía: "El 11 de marzo pierde su inmunidad"

La fiscal Carmen Gloria Segura, previo a que se conociera la decisión de la Corte Suprema, dijo que ante cualquier escenario podrán formalizar al senador una vez que este deje su escaño el próximo 11 de marzo, cuando abandone el Congreso.

"En este caso estamos en presencia de una persona que no ha colaborado con la investigación, que no ha prestado declaración, que todos sus emisores han guardado silencio, que no ha autorizado levantar el secreto bancario", amnifestó la persecutora.

La fiscal dijo que desde el Ministerio Público esperan que "acojan los planteamientos nuestros, que rechacen la apelación de la defensa y nos concedan el desafuero, sin perjuicio de ello, el senador perderá de facto el fuero el próximo 11 de marzo, por lo tanto estaríamos habilitados para pedir su formalización sin este pronunciamiento".