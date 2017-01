Fiscalía negó negociaciones con Longueira para lograr juicio abreviado

El Ministerio Público aseguró este miércoles que no ha existido negociación con el ex ministro Pablo Longueira en el marco del caso SQM, luego de que el ex timonel de la UDI afirmara que iría a juicio oral al negar un acuerdo con la Fiscalía para un juicio abreviado.

A través de un comunicado, Longueira sostuvo que "iré a un juicio oral en el que quedará demostrada la falsedad de los cargos que se me han imputado".

"Nunca he considerado siquiera y descarto absolutamente un acuerdo con el Ministerio Público para la realización de un juicio abreviado", añadió en el texto.

Esto se da luego de que el pasado fin de semana, el cuerpo de Reportajes de La Tercera informara que el Ministerio Público sostuvo reuniones en las últimas semanas con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) evaluando cambiar el tipo penal por el cual es investigado Longueira para abrir espacio a un juicio abreviado.

Sin embargo, el fiscal nacional, Jorge Abbott, junto al fiscal Pablo Gómez que está a cargo de la investigación, negaron que existiera una posible salida alternativa para el ex parlamentario.

Los persecutores aseguraron que no ha habido otra alternativa que se le haya propuesto y que el posible delito en este caso es el de cohecho.

"Nosotros hemos formalizado la investigación por el delito de cohecho, en eso no ha habido ningún cambio. (Eso se analizó) con el Consejo de Defensa del Estado, por supuesto, es un deber que tenemos de analizar con un querellante institucional, como el Consejo de Defensa del Estado, de analizar toda la prueba que se ha podido reunir hasta la fecha", indicó el fiscal Gómez.

Mientras que Abbott sostuvo que "uno analiza diferentes escenarios, posibles calificaciones jurídicas, posibles frente a cada calificación jurídica, escenarios que se pueden dar. Son reuniones permanentes, pero eso no significa que uno haya tomado una opción, sino que simplemente resulta de un análisis que se hace de avance de la investigación, de las eventuales posibilidades".

El fiscal jefe de Valparaíso, Pablo Gómez, precisó que la investigación sigue en curso y que no habrá algún adelanto hasta que el Ministerio Público no tome un acuerdo de posición con el Consejo de Defensa del Estado en el caso SQM.