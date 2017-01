Allamand: Todos pueden competir en una primaria, pero mi opción es Piñera

El ex Presidente Sebastián Piñera entregará en marzo su respuesta sobre una eventual repostulación a La Moneda.

Luego de que sólo el ex Presidente Sebastián Piñera marcara preferencias importantes en las últimas encuestas con miras a las presidenciales, el senador de RN Andrés Allamand destacó que el ex Mandatario tiene las mayores condiciones para competir, pero no descartó primarias con otros candidatos.

Esto ya que, por ejemplo, Piñera obtuvo un 20 por ciento en la última encuesta realizada por el Centro de Estudios Públicos (CEP), mientras su competidor más cercano de la oposición, Manuel José Ossandón, sólo alcanzó los dos puntos.

Sobre esta disyuntiva, el senador Allamand, que en 2013 enfrentó la primaria presidencial del bloque, en la que fue derrotado por Pablo Longueira (entonces en la UDI), señaló que es bueno llevar adelante dicho proceso.

"Todos pueden competir en esa primaria y cada cual puede tener su preferencia, la mía es Sebastián Piñera, porque creo que es el que tiene las mayores condiciones" aseguró Allamand, pero puntualizó que "es perfectamente legítimo que haya otros postulantes en la centroderecha, como son el senador Ossandón y Felipe Kast".

Sobre si es mejor o no cuidar los liderazgos dentro del sector, "eso lo tiene que resolver cada candidato, porque si algo se ha aprendido en el último tiempo es, precisamente, que en política no hay carreras corridas, las campañas importan mucho más que las encuestas", precisó el otrora precandidato.

El ex Presidente Sebastián Piñera entregará en el mes de marzo su respuesta sobre una eventual repostulación a La Moneda, pero actualmente realiza encuentro programáticos, como la segunda versión de Diálogos del Futuro este viernes, y la cena que tendrá mañana miércoles con la directiva de la UDI.