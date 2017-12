Evópoli estudia expulsión de militante acusado de golpear a su pareja

Desde Evópoli condenaron y solicitaron la expulsión del ahora ex presidente del partido en la Región de Antofagasta, Francisco Escobar, quien es acusado por una presunta golpiza contra su pareja.

El presidente nacional de la colectividad, Francisco Undurraga, manifestó que condenaron "abiertamente desde el primer minuto" el hecho, y resaltó que tomaron "contacto con la víctima, quien nos ha acompañado en el proceso de desarrollo de Evópoli, (y) le dimos muestra más profunda solidaridad".

Asimismo, apuntó que "le solicitamos la renuncia (a Escobar) en forma inmediata, el secretario general de la región asumió la presidencia (en la región) y se está tramitando su expulsión".

"Este tipo de actitudes no se puede esconder, al contrario, las autoridades serán las que verán las sanciones pertinentes y nosotros condenamos todo acto de violencia a la mujer, no lo amparamos de ningún punto de vista", aseguró, precisando que "creemos que no debiese haber en Evópoli ni en la política ninguna persona con esos antecedentes".

Chile Vamos alista nombres para el Gobierno

En temas políticos, los partidos de Chile Vamos continúan analizando los nombres que le entregarán el próximo 2 de enero a Sebastián Piñera como propuesta para ocupar los diversos cargos en Ministerios, Subsecretarías y seremías.

La presidenta de la UDI dijo que en el bloque esperan lograr un ciclo de "al menos ocho años" en La Moneda. (Foto: ATON/Archivo)



La presidenta de la UDI, senadora Jacqueline Van Rysselberghe, detalló que "lo que estamos haciendo es un levantamiento de información para poder enviarle al Presidente las mejores personas que consideramos pueden ayudarlo en su próximo Gobierno".

"Esto (el levantamiento de información) lo vamos a hacer durante toda la próxima semana para poder estar la primera semana de enero entregándoselo", agregó.

"Nuestra aspiración es cooperar para que el Presidente haga el mejor Gobierno posible y podamos tener un ciclo de al menos ocho años, y para eso estamos buscando a las mejores personas, las más competentes" sostuvo la parlamentaria, aunque aseguró que "dejamos la decisión en manos del Presidente".

Este criterio fue compartido tanto en Renovación Nacional como Evópoli.