Presidente RN y lista parlamentaria: Espero que Evópoli baje las pretensiones

El presidente de Renovación Nacional (RN), Cristián Monckeberg, entregó detalles en Lo Que Queda del Día de la negociación parlamentaria que se desarrolla en Chile Vamos de cara a las elecciones de noviembre y espera que Evópoli baje sus pretensiones.

"Estamos enfrentando uno de los baches que hay que resolver, que es una lista parlamentaria. Siempre nosotros hemos hecho un pacto parlamentario, principalmente, entre dos grandes partidos, dos históricos, Renovación Nacional y la UDI, y a veces se agregaban algunos extras, pero eran más bien pequeños, y hoy día somos cuatro", explicó.

El parlamentario apuntó que "todos quieren crecer de acuerdo a su potencial o esperado potencial, es lo más legítimo que hay y eso es lo que estamos tratando de cuadrar. No ha sido fácil, porque todos tironean para allá y para acá, y el ex Presidente Piñera lo que ha hecho es marcar la cancha, él no quiere intervenir".

Monckeberg relató que este martes "hubo una reunión bastante positiva, en otro ánimo, porque cada partido fue a consultar a sus mesas directivas, comisiones políticas y todos concluyeron, o casi todos, que era necesario seguir insistiendo en llegar a un acuerdo y en eso se avanzó bastante".

Consultado por las pretensiones de Evópoli, el presidente de RN sostuvo que "yo espero que bajen las pretensiones y que las bajemos todos. (...) Van a tener una cifra razonable que les permita competir en los lugares que ellos buscan y lo vamos a tener de aquí a mañana".

Cristián Monckeberg también confirmó que no se presentará a la reelección tras 12 años como diputado y que analizará su futuro electoral, ya que su gran aspiración era competir en la elección de gobernador regional en la Región Metropolitana.