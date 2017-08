"Vuelven las sonrisas": Avanza negociación parlamentaria en Chile Vamos

Luego de que el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, emplazara a su bloque a definir su lista parlamentaria, este martes las tratativas avanzaron hasta el punto de que "volvieron las sonrisas".

Ayer en El Diario de Cooperativa, Piñera emplazó a Chile Vamos a hacer un "esfuerzo generoso" para destrabar las negociaciones remarcando entonces que un acuerdo era "justo, necesario y urgente".

Hoy los partidos del bloque (UDI, RN, Evópoli y PRI) se reunieron para avanzar en esta tarea.

Terminada la cita, el secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, resaltó: "Vuelven las sonrisas, fue una reunión bastante productiva y ha habido ánimo de revisar con la disposición a ceder de todos los que estábamos conversando".

"Eso a mí me hace pensar que podemos llegar a la lista única sin requerir la intervención del (ex) Presidente o al menos, achicar al máximo posible los eventuales distritos donde no hay acuerdo", destacó Desbordes quien aseguró que "hoy se avanzó bastante".

Hasta ayer eran más de 10 los distritos en conflicto, pero hoy sólo quedarían tres, entre ellos Las Condes.

Francisco Undurraga, presidente de Evópoli, reconoció que "dada la obligación, tal como lo dijo el (ex) Presidente Piñera en el día de ayer que sería una irresponsabilidad que no llegaramos a lista única, de disminuir ojalá al 100 por ciento nuestras diferencias en los próximos días".

"Nosotros vamos a seguir juntándonos, ya quedamos con fecha y hora para poder juntarnos nuevamente. Obviamente hay que hacerle consultas a las directivas de acuerdo a alguans proposiciones", agregó.

La lista de candidatos al Senado ya está zanjada y sólo falta concluir la de los candidatos a la Cámara de Diputados, situación que intentarán avanzar este miércoles desde las 10:30 horas en el Congreso.