RN y Evópoli piden a Piñera destrabar lista parlamentaria de Chile Vamos

Renovación Nacional y Evópoli le pidieron al ex Presidente Sebastián Piñera definir la lista parlamentaria de Chile Vamos, ante las dificultades que han tenido los partidos para ponerse de acuerdo.

De hecho, más de dos horas duró este lunes la reunión de negociación parlamentaria entre los cuatro partidos del bloque: UDI, RN, Evópoli y el PRI.

En este escenario,el ex Mandatario dijo en Cooperativa que "llegó el tiempo de que los partidos de una vez por todas hagan un esfuerzo generoso de ponerse de acuerdo".

Sin embargo, el presidente de Evópoli, Francisco Undurraga, dijo que sugirieron "la intervención del Presidente con carácter de resolutivo. A nosotros como Evópoli si el Presidente decide 'A' nosotros vamos a acatar 'A' y si decide 'Z' vamos a acatar 'Z'".

"Estamos invitando al resto de los partidos a que se pronuncien en relación a eso y una vez que eso suceda, que espero no se alargue más allá de mañana, ver la voluntad real de reconocer el liderazgo del Presidente Piñera, ya que nosotros no nos hemos podido dar el tiempo necesario para poder solucionar este tema", sentenció.

Algunas de los distritos complicados es el 11, donde están las comunas de Las Condes, Vitacura, La Reina, Lo Barnechea y Peñalolén, donde a Evópoli se le está dando un cupo en el que quiere llevar a Undurraga y a Hernán Larraín Matte; y en el distrito de Maipú donde espera llevar a Sebastián Keitel.

Con este complejo escenario, el presidente de RN, Cristián Monckeberg, dijo que "lo de hoy día ya son los últimos pataleos y estertores del cadáver".

"Por lo tanto, lo que va quedando es resolver este asunto con respirador artificial y el respirador artificial parece que es la mediación del candidato presidencial, yo no veo otra alternativa", aseguró.

Consultado por la suspensión de una reunión entre Chile Vamos y el ex Presidente que se realizaría esta mañana, el timonel dijo que "no tiene mucho sentido juntarse cuando no existe un acuerdo que es prioritario", aseveró.