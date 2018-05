Gobierno pide "espíritu democrático y unidad" de cara a la cuenta pública

El Presidente Sebastián Piñera ultima los detalles de su discurso para la primera cuenta pública de su segundo mandato, que se desarrollará este viernes desde las 11:00 horas en el Congreso Nacional, en Valparaíso.

El Mandatario se traslada la tarde de este jueves hasta el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, para pasar allí las últimas horas antes del discurso, que se dará en medio de las críticas por los varios errores no forzados del Gobierno -reconocidos como tales en el propio oficialismo-, y además en un clima enrarecido con la oposición y con diferencias en Chile Vamos por temas valóricos, como la adopción homoparental.

En este marco, La Moneda pidió tranquilidad y espíritu republicano para escuchar la cuenta pública, que se extenderá por cerca de una hora y 30 minutos.

"Esperamos que, en un espíritu democrático, de unidad y de República que ha caracterizado a nuestro país, todas las fuerzas políticas estén a la altura de lo que los chilenos hoy demandan... Pongámonos de acuerdo, trabajemos juntos y entendamos lo que está pasando hoy en nuestro país", dijo la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez.

Ministra Plá pide apoyo para agenda de género

El Ejecutivo destaca los proyectos sobre gratuidad en la educación técnico profesional, cambios a la Ley de Pesca y agenda feminista.

En la previa de la cuenta pública, 14 ministros se reunieron durante dos horas en el Ministerio de la Mujer para abordar la equidad de género en el sector público y el trabajo en las diferentes carteras.

"Esperamos contar muy especialmente con el respaldo del Parlamento en aquellos proyectos de ley que ya se están tramitando, como el que sanciona la violencia en el pololeo, el de sociedad conyugal, el que establece el fuero maternal para las trabajadores de las Fuerzas Armadas", dijo al salir del encuentro la ministra de la Mujer, Isabel Plá.

La secretaria de Estado planteó que además se requiere apoyo "en aquellos proyectos que van a empezar su tramitación muy prontamente, como la reforma constitucional que acaba de firmar el Presidente el lunes (de equidad de género), los proyectos de salas cuna, la reforma a las isapres, entre otras materias que hemos planteado como reformas principales para las chilenas".

[AHORA] Termina comité interministerial por la igualdad de derechos y la equidad de género junto a 14 ministros y dos subsecretarios. Unidos #TodosPorTodas 💪#ChileLoHacemosTodos 🇨🇱 pic.twitter.com/ioPy5Y1mmX — Ministerio de la Mujer y la EG. (@MinMujeryEG) 31 de mayo de 2018

Adopción: Ministro Larraín llama a la calma

Pese a las críticas, el Gobierno destaca el proceso de instalación, el trabajo en migración, la política de infancia, que en la víspera tuvo sus conclusiones con la comisión nacional por la infancia.

No obstante, en esa materia hay un punto en el que aún no se cumple con la palabra: ingresar la indicación para reformar la ley de Adopción. Por el momento no hay fecha para su ingreso, pero se sabe que será después de la cuenta pública, situación que desató duras críticas de la oposición.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín -quien ayer dijo lamentar la postergación-, llamó a la calma y abogó por acuerdos con la oposición: "Hacer una hoja de ruta y de marcar un camino que Chile necesita y, fundamentalmente, con el espíritu que lo ha hecho en este primer período, marcando la unidad y la voluntad de acuerdo", expresó.

Ministro @HernanLarrainF participa en primer comité interministerial para la igualdad de derechos y la equidad de género en @SernamEGChile #ChileLoHacemosTodos pic.twitter.com/P3Y9fNz0Za — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjuDDHH) 31 de mayo de 2018

"Aquí no sobra nadie, todos debemos participar en resolver los grandes desafíos que tiene el país por delante. La indicación va a entrar en los próximos días y esperamos tener una buena solución sobre una materia muy sensible", añadió el titular de Justicia.

Para este viernes en la cuenta pública presidencial se esperan anuncios de reforma a las pensiones, de las isapres, considerando que desde el 11 de marzo en el Minsal trabaja una mesa técnica para este tema.

En tanto, Evópoli espera algún guiño a su iniciativa "antinepotismo" en el discurso presidencial.