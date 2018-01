DC realiza su junta nacional con la renuncia de la mesa y la derrota electoral en el debate

Poco antes del mediodía de este sábado, la Democracia Cristiana dio inicio a su junta nacional, instancia en la que se esperan importantes definiciones, pues es su primera cita de este tipo tras la derrota electoral en los comicios presidenciales, donde su abanderada, Carolina Goic, obtuvo el quinto lugar con los peores resultados de la falange en su historia.

Tal como se había adelantado días antes, la mesa directiva del partido presentó su renuncia en el comienzo de la junta, a fin de que ésta llame a elecciones internas.

En su cuenta pública, la renunciada presidenta interina de la DC, Myriam Verdugo, subrayó que en su momento -tras las elecciones de noviembre-, "sin ambiciones personales, junto a quienes me acompañan en esta aporreada mesa, optamos por quedarnos cuando era más fácil irnos".

"Hemos entregado nuestra vida a la Democracia Cristiana, amamos nuestra historia, aun con sus errores, porque reconocemos a nuestros muertos inmortales, porque creemos que tenemos futuro", añadió la dirigenta.

"Optamos por conducir esta nave escorada que se inunda por todos lados, que tiene las velas rotas, con la convicción de poder, junto a cada uno de nuestros militantes, llevarla a puerto, pero no para dejarla ahí, sino para reconstruirla fuerte, poderosa y capaz de enfrentar las peores tempestades", sostuvo.

Matías Walker: Renuncia de la mesa es un "gesto noble"

Algunos dirigentes plantean que la mesa continúe hasta junio, para permitir que primero se realice el debate de fondo, pero la idea no agrada al entorno de la ex candidata presidencial de la falange, Carolina Goic, como lo manifestó el diputado y ex timonel interino Matías Walker.

"La directiva, en un gesto que la ennoblece, reiteró su disposición a renunciar al cargo para que podamos tener elecciones democráticas, y creo que ése es el camino, hacer una deliberación colectiva con nuestras bases recorriendo todo el país", valoró, resaltando que "para eso está la democracia, a la razón de un militante, un voto, y así lo entendió la directiva, y me parece muy buena decisión".

La instancia se desarrolla con las ausencias de importantes figuras del partido, como la de Goic, el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, y de algunos líderes de la disidencia, como el otrora intendente de La Araucanía Francisco Huenchumilla, la diputada Yasna Provoste y la ex ministra Ximena Rincón.

La mesa directiva del partido ratificó su decisión y presentó su renuncia. (Foto: ATON)

Undurraga quiere presidir el partido

En la eventualidad de la DC llame a elecciones internas, uno de los nombres que explicitó sus intenciones de presidir el partido es el del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga: "Estoy señalando que tengo disposición a competir".

Eso sí, el ex alcalde de Maipú apuntó que para los comicios "es importante que estén representados los sectores moderados y progresistas. Naturalmente puede haber otras opciones también, y eso es legítimo dentro de una democracia, pero lo fundamental es que más que mirarnos el ombligo o hacia adentro, tenemos que mirar hacia afuera de cómo podemos volver a reencantar a chilenos y chilenas que, la verdad, han dejado de confiar en nosotros".

Disidencia llama a quedarse en la centroizquierda

En tanto, desde la disidencia, el diputado Víctor Torres instó a que "esta junta tiene que evitar desvirtuarse a un debate que se ha dado en las últimas semanas y que no tiene que ver con el fondo, sino más bien con procedimientos electorales, como su definición política".

"En este caso con su rol opositor que ha sido determinado por las urnas, ya que los votantes nos pusieron en ese sector, y frente a eso, ratificar el domicilio en la centroizquierda. Sería bastante poco entendible que a meses de haber definido aquello, lo cambiemos", afirmó.

La junta está convocada para este sábado y domingo, no obstante, el debate será continuado y no se detendrá en ningún momento, prolongándose hasta que se tome alguna resolución sobre los temas planteados.