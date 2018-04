Huenchumilla: Presencia de Goic en comité de La Moneda "es una piedra más en el zapato" para la DC

El senador de la Democracia Cristiana Francisco Huenchumilla calificó como "una piedra más" en el zapato de la falange la presencia de su par Carolina Goic en la "comisión de seguridad" convocada por el Gobierno de Sebastián Piñera, instancia que extenderá su labor por 90 días.

El viernes un grupo de representantes de la DC, encabezado por la ex candidata presidencial, decidió concurrir al Palacio de La Moneda e integrarse a la mesa de trabajo aún cuando varios en la bancada se habían negado, generando incomodidad en el partido.

El halo de tensión se produjo, además, horas antes del Consejo Nacional ampliado programado para este sábado, en la que dirigentes y parlamentarios para abordar la crisis que enfrenta el partido tras las elecciones.

Al llegar a la cita durante la mañana, el senador Huenchumilla -uno de los que rechazó la invitación del Gobierno, en su calidad de integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta- declaró que "el partido está enredado hace mucho tiempo" y que en la Democracia Cristiana "hay muchas piedras (en el zapato), esta es una más".

"Todas estas cosas inciden en nuestra convivencia, por supuesto", acotó al ser consultado sobre si este episodio daña aún más la convivencia dentro de la bancada de la DC.

Provoste: "Imagino que ella nos dará las explicaciones"

A su vez, y luego que el jefe de bancada de senadores DC, Jorge Pizarro, sostuviera que la de Goic fue una "actitud personalista y ansiedad (que) debilita a la bancada" porque "acordamos no participar de las comisiones del Gobierno", la senadora Yasna Provoste señaló que "lo expresado" por su él "es efectivo. Nosotros estuvimos largamente conversando este tema, pero cada cual se sentirá representado de poder estar en algún espacio".

"Efectivamente el Gobierno había invitado al senador Francisco Huenchumilla, pero yo me imagino que ella (Goic) nos dará las explicaciones de por qué pidió estar en esa comisión", puntualizó.

Goic: "Frente a invitaciones había una decisión personal, no de bancada"

Pero la senadora Carolina Goic se defiende afirmando que el único acuerdo que existía era el de la directiva, que no cuestionaría la presencia de ninguno de sus militantes en las comisiones del Gobierno.

"Yo lo único que puedo señalar es que siempre voy a estar abierta al diálogo, es algo que yo he propiciado, la disposición, sobre todo en materias que le interesan a los chilenos. La seguridad publica es un tema de Estado, no es un tema de trincheras", dijo la ex timonel de la DC.

"El acuerdo que teníamos -lo conversamos en la mesa con la presidenta del partido (Myriam Verdugo) también- es que frente a las invitaciones había una decisión personal, no una decisión de bancada", precisó.

Gutenberg Martínez "reflexiona" su permanencia

Se espera además que el Consejo Nacional ampliado sea "determinante" respecto a aquellos históricos militantes que han dicho que están en proceso de reflexión respecto a su permanencia, como Gutenberg Martínez, Soledad Alvear y Jorge Burgos.

En este sentido, Martínez afirmó que "estas son instancias de reflexión colectiva que ayudan a resolver lo que sean las decisiones de cada uno de nosotros".

Sin embargo, no quiso darse un plazo especifico para ver si se queda o no en la falange: "En esto no hay que fijarse fechas que después se le transformen a uno en algo que lo obligue a determinadas decisiones. Yo creo que las cosas hay analizarlas en su mérito y este es un encuentro importante para aquello".

En la cita también comparten los hasta ahora dos competidores por la presidencia del partido para laselecciones del próximo domingo 27 de mayo: el ex diputado Fuad Chaín y el ex ministro Alberto Undurraga.