Militantes DC proponen plebiscito para definición presidencial del partido

Nueve militantes de la Democracia Cristiana propusieron, a través de un manifiesto, que el partido realice un plebiscito para su definición presidencial, asegurando que se trata de un mecanismo muy democrático.

Entre las opciones que barajan se encuentran la posibilidad de ir o no a primera vuelta de la elección presidencial con un candidato propio o llevar un candidato a primarias.

Uno de los firmantes, Ramón Briones, explicó a Cooperativa que "estimamos que es mucho más interesante, mucho más propio de una buena política, que necesita renovar la confianza de la opinión pública que se haga un plebiscito de los militantes demócratacristianos que estén refichados en la fecha en que se haga".

"Creemos que la DC puede dar un buen ejemplo de democracia, no creemos ofender a nadie preguntándole a nuestros militantes (...) estamos habilitados para resolver esas decisión con un voto informado de los militantes", añadió.

Por su parte, Enzo Pistaccio recalcó que "hay que fortalecer a los partidos políticos, yo creo que es del todo evidente que son los partidos políticos los canales de expresión populares en las democracias".

"Nosotros creemos que los partidos han sido debilitados por todo este proceso que hemos vivido en este último tiempo y, por lo tanto, creemos que la mejor manera de hacer participar a quien es militante, muchas veces se han quejado los militantes de que son las cúpulas las que toman las decisiones, nosotros creemos que esto lo mejor es plebiscitarlo", dijo.

"Nuestra intención es que el partido se active, que el partido converse, dialogue con la comunidad, que los militantes dialoguen con sus familias, con sus amigos y la gente que es independiente, para que la decisión sea más participativa", recalcó.

El documento también está firmado por el abogado Hernán Bosselin, el alcalde Felipe Delpin, el ex timonel Gutenberg Martínez, Ignacio Montiglio, Gustavo Paulsen, el ex senador Hosain Sabag y el ex presidente del partido Ignacio Walker.