Siguen las gestiones en la DC para evitar la renuncia de Gutenberg Martínez

Siguen adelante, en la Democracia Cristiana, las gestiones que buscan que el histórico dirigente Gutenberg Martínez no renuncie al partido.

A fin de evitar su posible partida, junto con la de otros militantes, la directiva que encabeza de forma interina Myriam Verdugo publicó ayer una declaración matizando los acuerdos adoptados en la Junta Nacional del sábado.

Ese día la opción que planteaba descartar al Frente Amplio de todo entendimiento programático fue derrotada, lo que motivó que Martínez comunicara que estaba pensando en renunciar al partido.

"Tengo una decisión, en principio, tomada, pero decisiones tan importantes para la vida de uno es muy importante darles una vuelta antes de tomarlas", dijo el ex timonel al término de la cita.

La declaración de la mesa no aborda este punto específico, sino que, más bien, releva los consensos sobre la oposición que hará la DC, sin ningún tipo de alianzas.

Sobre el voto político acordado por nuestra Junta Nacional del 27 de enero de 2018 reiteramos que en su cuarto punto dice que “La Democracia Cristiana desarrollará su oposición de manera democrática, fiscalizadora y propositiva, para lo cual no se requerirá de coalición.” pic.twitter.com/SiUto8VNnN — Democracia Cristiana (@PDC_Chile) 28 de enero de 2018

División "mitad y mitad"

Así lo comentó este lunes el secretario nacional del partido, Gonzalo Duarte, subrayando que el diálogo con las fuerzas de la futura oposición no compromete entendimientos más amplios.

"Lo que no se acordó (en la Junta) fue un paso adicional, que es definir un cierto límite a la política de alianzas a futuro, y en eso hay una opinión dividida, mitad y mitad de la Junta prácticamente", comentó Duarte.

"La Junta emitió una opinión de que no era conveniente ponerle límites a la política de alianzas a futuro en la actualidad y que no había que pronunciarse sobre eso. Por eso aprobó un texto que, en definitiva, ratifica lo que ya estaba dicho: que íbamos a ser oposición y que íbamos a defender los derechos de los trabajadores y de los sectores más postergados. y para eso estábamos disponibles a unirnos con toda la oposición", explicó el ex alcalde.

"Mayor confusión"

La declaración molestó a los impulsores de la postura que, finalmente. triunfó en la Junta, pues alegan que se intenta reescribir lo que se aprobó.

"La verdad es que yo entiendo las buenas intenciones que tiene la mesa detrás de la declaración que realiza, pero creo que tiende a generar mayor confusión, toda vez que el voto político establece cuestiones bastante claras que no requieren ser reinterpretadas", manifestó el diputado Víctor Torres, quien representó a este sector en las negociaciones.

"Aquí hubo un esfuerzo colectivo que significó que cinco de los seis puntos que dice esa declaración se sacaran en común acuerdo, pero también hubo un quinto que, habiendo disenso, fue democráticamente establecido por la Junta Nacional y frente a eso no hay nadie, ni un órgano del partido, que pueda rebelarse. Si había que escribir algo, había que escribir la historia completa y no con una declaración que algunos van a utilizar para tratar de reinterpretar un voto político que, a mi juicio, es bastante claro", advirtió el legislador.