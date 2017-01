PPD puso en duda los resultados de la encuesta CEP

El ex Presidente dijo que seguirá trabajando para convencer a los ciudadanos.

Gonzalo Navarrete y René Jofré, presidente y el experto electoral del Partido Por la Democracia (PPD), pusieron en duda los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) publicada ayer.

El sondeo confirmó el liderato de Sebastián Piñera y la posición expectante del senador independiente Alejandro Guillier, quien este sábado 7 de octubre será proclamado oficialmente como el candidato presidencial del Partido Radical.

En contraste, mostró que en cuatro meses -donde Guillier creció 13 puntos- Ricardo Lagos Escobar se mantuvo estancado en un 5 por ciento de intención de voto. Además, su valoración positiva cayó en 12 puntos porcentuales, quedando en 23 por ciento, con 45 puntos de rechazo.

Estos resultados se dan después de que Lagos iniciara hace varios meses -en septiembre- su nueva aventura presidencial y, además, en la antesala de su proclamación como carta oficial a La Moneda del PPD, el próximo sábado 14 de enero.

"Debemos hacerle la pregunta al CEP: ¿Por qué no midió escenarios de primarias?, ¿Por qué no midió atributos de los candidatos?, ¿Por qué razón no aparecen los escenarios de primera y segunda vuelta?", dijo Navarrete.

El timonel PPD agregó que en el sondeo "hay elementos que son completamente necesarios y posibles de revertir" para la tienda y la Nueva Mayoría: "Si el tema tiene que ver con una imagen más bien de Concertación que de futuro, eso se resuelve con un programa, que es lo que hemos estado trabajando".

Navarrete agregó además que "si los problemas de los partidos se resuelven, hay una posibilidad de tener un candidato unitario" entre el PS y el PPD.

Cifras en mano, en tanto, el analista René Jofré aseguró que la elección presidencial de noviembre "está abierta".

A la proclamación de Guillier por el Partido Radical, este sábado en el Parque O'Higgins, asistirán socialistas como los diputados Daniel Melo y Leonardo Soto, el diputado PPD Tucapel Jiménez y el miembro de la comisión política del Partido Comunista Juan Andrés Lagos.

"Es un muy buen candidato Alejandro, sin duda (...) El partido no ha tomado definición, pero hay militantes que se sienten muy identificados con la candidatura de Alejandro Guillier. De hecho, yo voy a participar mañana en la proclamación. Me invitó el Partido Radical y voy a estar allá", comentó esta mañana a Cooperativa Juan Andrés Lagos.