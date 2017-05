Franco Parisi: "Salfate me entregaba información certera"

El candidato presidencial apoyado por el Partido Democracia Regional, Franco Parisi, volvió a sorprender con una declaración en medio de su segunda campaña presidencial. Una de sus fuentes de información política es Salfate.

"A Juan Andrés lo conozco, es un tipo muy interesante y no tengo por qué no creerle. Salfate me entregaba información certera de lo que estaba pasando en la política. Lo que pasa es que la política es más sucia de lo que uno cree. Me decía cuidado con eso, te va a pasar esto otro, te van a atacar por acá", contó en entrevista a Pousta.

"Para las buenas ideas de derecha soy de derecha, para las buenas ideas de izquierda soy de izquierda. Hay buenas ideas en todos lados. Lo que pasa es que no me tengo que casar con ningún aspecto político. A mí me acomoda mucho el centro porque puedo ser aglutinador de las buenas ideas", dijo Parisi.

Sobre el sistema de pensiones, el economista afirmó que "con el ahorro que vamos a tener en el aparato público nosotros vamos a ahorrar el 5% del presupuesto y gran parte de ese presupuesto se va a destinar a las pensiones básicas solidarias".

"Con respecto al sistema de AFP, nosotros vamos a tener un nuevo sistema de pensiones que va a ser de reparto", prosiguió.

"No sé quién es Natalia Valdebenito, pero la felicito", dijo Parisi sobre el polémico uso de una parte de su rutina en un video. "Eso es problema de ella, no es problema mío. Ese video son de los regalos que nos hace la gente", agregó.