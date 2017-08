Alberto Mayol al Frente Amplio: "Si quieren una guerra, van a tener guerra"

"Si quieren una guerra, van a tener guerra". Así se escucha en un fragmento de un mensaje de audio de Whatsapp grabado por el ex candidato presidencial Alberto Mayol, que influyó en el rechazo definitivo, por parte de la mesa electoral del Frente Amplio, de su postulación a la Cámara de Diputados.

El mensaje de dos minutos y 31 segundos fue enviado por el sociólogo a Natalia Castillo, la candidata de Revolución Democrática por el Distrito 10 (Ñuñoa, Providencia, Santiago, Macul, San Joaquín, La Granja), quien -considera el bloque- sufrió aquí un "hostigamiento" y "amedrentamiento".

En el registro el ex presidenciable menciona que hay "trabajo sucio" del diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson y un eventual interés de su tienda por quebrar al FA ante un posible triunfo del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, para poder acercarse, así, a la Nueva Mayoría.

De acuerdo al rotativo, Mayol envió el registro hace una semana, luego de que el martes 8 de agosto Natalia Castillo diera una entrevista a La Segunda asegurando que el académico le había pedido bajar su candidatura.

"Trabajo sucio de Giorgio"

"¿Adónde quieres llegar, qué es lo que quieres hacer? (...) ¿En qué estamos? ¿Cuál es la idea? ¿Trabajo sucio de Giorgio, ésa es la idea?", comienza Mayol, criticando lo que considera como una ofensiva concertada de RD en su contra.

Luego prosigue: "Podemos hacer muchas cosas innovadoras. Plebiscito Frente Amplio a ver si yo voy en el (distrito) 10 o no. ¿Te gusta la participación? Probemos. Si hay muchas cosas que se pueden hacer, Natalia. ¿Cuánto sacaste en la primaria en el distrito? Dame la cifra, cuéntame. Entonces, no empecemos con estas cosas, 'Militantes RD amigos de Giorgio piden que la amiga de Giorgio vaya'. Por favor, de verdad. Cortémosla", sigue.

"Es obvio pa' dónde van, pa' la Nueva Mayoría van"

"O sea, de verdad, si quieren una guerra, van a tener guerra. Si es así de simple. Lo que no entiendo es por qué ustedes quieren tener guerra, a menos que ustedes quieran partir el Frente Amplio, y sean ustedes. ¿Y tú crees que yo me voy a equivocar, apareciendo yo como el que va a romper el Frente Amplio? Les voy a hacer pagar el costo de romperlo. Ustedes van a ser los dueños de la ruptura", continúa Mayol en el audio, que ya se ha difundido en las redes sociales.

"Si es obvio, es obvio. Es obvio pa' dónde van. Pa' la Nueva Mayoría van", agrega el académico, para después lanzar: "Total, el gobierno viene de Piñera, y ahí unirse con la centroizquierda suena más bonito".

"Ay, ay, ay. Natalia, Natalia. De verdad, increíble lo que hiciste. Pero bueno, hay que afrontar las consecuencias. Nos vemos. Nos vemos en tu esfuerzo por conducirnos a la Inquisición. Si me tincaba que pa' allá iban las cosas. El juicio moral al candidato desde las bases. Las bases, tú eres las bases ahora. Increíble, increíble esto", dice luego.

"Les voy a hacer pagar el costo de romper al Frente Amplio", advirtió Mayol a Natalia Castillo. (Crédito: Facebook Alberto Mayol)

"Si se quieren deshacer de mí, háganlo con estilo"

A través de su cuenta de Facebook Mayol difundió el contenido de otro audio de Whatsapp que él mismo le envió a Giorgio Jackson, donde le dice: "Si se quieren deshacer de mí, háganlo con estilo".

"Ya entendí de dónde vienen todas las cosas que se pueden fragmentar, dividir y separar el Frente Amplio y todas esas cosas terribles: vienen de tu deseo", encara.

"Me llamaron de La Segunda donde me dicen que la Natalia (Castillo) declaró unas cosas espantosas sobre mí. Esa cosa espantosa es una declaración de guerra, tú entiendes bien; tuya, no de ella, tú entiendes bien. Así que nada, pues, eso es lo que tengo clarísimo: no me digan más que quieren cuidar el Frente Amplio y no sé qué cosa, no me digan nada más", reclama.

"Si se quieren deshacer de mí, háganlo con estilo, pero esta cuestión, la denuncia de la candidata que se hace pasar por popular, que vive a dos cuadras de mi casa, estudió Derecho en la Chile y que defendió a ME-O, no te olvides... O sea, tranquilo, tranquilo: esta cuestión no da para esto. Yo sólo quería ser diputado, compañero, igual que usted".

Mayol acusó a Giorgio Jackson de lanzarle "una declaración de guerra" a través de Natalia Castillo. (Crédito: Facebook Alberto Mayol)

"Hostigando y amedrentando"

La decisión de bajar la candidatura de Mayol fue confirmada de madrugada, a través de un comunicado, por la Mesa Nacional del Frente Amplio (ver archivo adjunto).

"El Frente Amplio abrió fraternalmente los espacios para estudiar las posibilidades de que fuera candidato, proceso que se vio entorpecido, mas de una vez por Alberto Mayol, dificultando los espacios y formas que, como Frente Amplio, dispusimos para conciliar sus aspiraciones".

"Estas actitudes llegaron al límite al romper los canales formales, hostigando y amedrentando en forma privada a una candidata del Frente Amplio, cruzando límites éticos que nos hemos puesto para las relaciones políticas, en especial los que tienen que ver con el respeto entre pares", añade la nota.

"Como Mesa Nacional hemos resuelto que Alberto Mayol, en el actual proceso electoral, no reúne condiciones para ser candidato parlamentario del Frente Amplio, ya que sus actos no dan cuenta de un compromiso con una construcción colectiva y fraterna, fundamental para el proceso de constitución de una alternativa al duopolio en nuestro país", sentencian.

Comunicado de la Mesa Nacional del #FrenteAmplio sobre aspiraciones parlamentarias de Alberto Mayol pic.twitter.com/TIXG1VsDq4 — Frente Amplio Chile (@elfrente_amplio) 15 de agosto de 2017

"Juicio sin derecho a defensa"

Una delegación compuesta por Revolución Democrática, el Partido Igualdad, Poder y Nueva Democracia, llegó hasta la casa de Mayol la noche del lunes para comunicarle personalmente de la resolución del Frente Amplio, a lo que el sociólogo señaló anoche en su cuenta de Facebook que "terminó reunión en mi casa, me acaban de anunciar que la mesa del FA no me llevará de candidato en ningún lugar de Chile".

"Nosotros estamos dolidos e impactados", aseguró luego, en un posteo publicado a las 04:01 de la madrugada, añadiendo que espera que "las siguientes horas sirvan para volver a pensar lo mal pensado, para volver a obrar lo mal obrado, para delicadamente recomponer una esperanza que no podemos sacrificar sin más. Me cuesta creer lo que ha acontecido".

"Fue hace meses que pedí que mejoraran los procedimientos. Meses. Y hoy me toca vivir un juicio sin derecho a defensa (...) Esta derrota es horrible, porque no dice nada, carece de palabra alguna, carece de respuestas", agrega Mayol en su página.

"Solo me vienen a ver a mi casa a medianoche para anunciarme el veredicto de un juicio desconocido. E insisten en irse lo antes posible. Me embarga una tristeza enorme, un desánimo, una decepción sin límites. El sueño puede curar una parte de este dolor. Un abrazo al Frente Amplio. Un abrazo muy grande", finaliza.