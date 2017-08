Alberto Mayol: "No voy en igualdad de condiciones"

El sociólogo fue protagonista de la que los dirigentes reconocen como "la mayor crisis" del naciente Frente Amplio. Anoche no concurrió al Servel.

Tras una semana entera marcada por su veto y posterior reposición, Alberto Mayol reclamó que su candidatura a diputado por el Frente Amplio no le permite competir "en igualdad de condiciones".

Tal como se adelantó el fin de semana, Mayol ocupará un cupo del Partido Igualdad en el Distrito N° 10, mientras que Giorgio Jackson y Natalia Castillo, de Revolución Democrática, van en otro subpacto con Gonzalo Winter, del Movimiento Autonomista.,

En tanto, Francisco Figueroa (Izquierda Autónoma), Rosario Olivares y Juan Carlos Santibáñez van en pacto con el Partido Ecologista Verde yel Partido Humanista inscribió a Cristián Pulgar.

"Voy en el cupo de Igualdad con muchas dificultades, porque si bien puedo sacar primera mayoría del todo el distrito, puedo no ser elegido", reclamó Alberto Mayol en declaraciones a El Mercurio.

"Tengo plena conciencia de que, en las condiciones que tengo, puedo tener una excelente votación y no ser elegible, y que no voy en igualdad de condiciones, pero que sencillamente me plegué a la decisión de la Mesa Nacional del Frente Amplio", agregó el sociólogo.

El Frente Amplio inscribió su lista parlamentaria anoche, a pocos minutos del vencimiento del plazo, con la candidatura a senador de Alfredo Sfeir como uno de sus aspectos más llamativos.

Desde el conglomerado expresaron que esperan tener una bancada influyente en el Congreso, según declaró el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson.

"Esperando con mucha confianza y con mucha esperanza de que podemos ampliar a un número mucho más grande en que la ciudadanía nos vote, nos mandate, para poder representar esos cientos de miles de personas que han salido a movilizarse", aseveró.

A su vez, el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal) indicó que "creemos que aquí los candidatos van a ganar en la calle. No me atrevería a dar un número, pero sí podría asegurar que el Frente Amplio va a tener una bancada decisiva en el próximo Congreso".